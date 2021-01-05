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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6191619261936194>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:26

  jay2004 написав:
  somilitark написав: .

Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?


Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).

А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам? :?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

решил купить жене новую машину, красную мазду сх-5. Покритикуйте.
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity


Читай Закон от Бюджете - расходы на льготные кредиты бизнесу там есть, а на льготную ипотеку, исключая нишевую и копеечную "молодежку", нет. Коммерческих же фондов не существует ни для одной из этих программ. Прекращай уже натягивать сов на глобусы

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

Разницу оплачивает государство, это же очевидно.


Максим выступает на публику, не мешайте :mrgreen:

Почему ты решил что это будут делать также прямолинейно? Ты же читал вот это: https://www.mind.ua/news/amp/20219343-d ... hgarantiyi
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:30

  Унуноктий написав:решил купить жене новую машину, красную мазду сх-5. Покритикуйте.

тебе, жінку, чи мазду?

п.с.
краще би в Оранжі купив 1к, або в Медовому

п.п.с.
а що, застукала з Трібекою?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:32

  flyman написав:
  Унуноктий написав:решил купить жене новую машину, красную мазду сх-5. Покритикуйте.

тебе, жінку, чи мазду?

п.с.
краще би в Оранжі купив 1к, або в Медовому

п.п.с.
а що, застукала з Трібекою?

думаю дом строить в гатном или круглике
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:34

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Зрадио, как такое возможно? Ведь депозиты под такие ставки никто не несет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/48530 ... ye-kredity

Разницу оплачивает государство, это же очевидно.


Максим выступает на публику, не мешайте :mrgreen:

Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:35

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Даже если это фейк, у сайта есть собственники, сайту может быть предъявлен иск. По идее головой должны демать пред размещением.


Я сталкивался с похожими ситуациями, там сайт на условного бомжа с регистрацией в камбодже. В суде ловить нечего. Снять негатив можно за деньги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:35

  Унуноктий написав:решил купить жене новую машину, красную мазду сх-5. Покритикуйте.

Давай фотку жены, покритикуем
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:44

  Faceless написав:
  zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...

Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН.
Про часы вообще чушь какая-то

Все же, влияние есть. Средняя зп влияет на цену аренды, аренда влияет на цену, пусть и не линейно
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46

  airmax78 написав:Почему ты решил что это будут делать также прямолинейно? Ты же читал вот это: https://www.mind.ua/news/amp/20219343-d ... hgarantiyi


Возможно, потому что мыслю ясно и умею считать :D

3 млрд грн - это "целых" 4000-5000 ипотечных договоров на всю страну при условии, если все эти деньги будут выданы в виде кредитов, а не разойдутся на зарплаты и административные расходы агентства.

А если ты намекаешь на то, что деньги можно потратить просто на компенсацию процентов банкам, чтобы сделать из 4-5 тыс договоров 40-50 тыс, то я тебя разочарую - деньги то заемные, по ним не только нужно номинал выплатить, но еще и купон. Так что деятельность предполагается коммерческая, ну или иждивенческая (что скорее), но уж точно - не благотворительная

PS: кстати, сами ОВГЗ привлекут минимум под 11,5%. Т.е. точно не для того, чтобы дешевле их раздать :mrgreen:
zРадио
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