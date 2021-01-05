Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Читай Закон от Бюджете - расходы на льготные кредиты бизнесу там есть, а на льготную ипотеку, исключая нишевую и копеечную "молодежку", нет. Коммерческих же фондов не существует ни для одной из этих программ. Прекращай уже натягивать сов на глобусы
zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...
Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН. Про часы вообще чушь какая-то
Все же, влияние есть. Средняя зп влияет на цену аренды, аренда влияет на цену, пусть и не линейно
3 млрд грн - это "целых" 4000-5000 ипотечных договоров на всю страну при условии, если все эти деньги будут выданы в виде кредитов, а не разойдутся на зарплаты и административные расходы агентства.
А если ты намекаешь на то, что деньги можно потратить просто на компенсацию процентов банкам, чтобы сделать из 4-5 тыс договоров 40-50 тыс, то я тебя разочарую - деньги то заемные, по ним не только нужно номинал выплатить, но еще и купон. Так что деятельность предполагается коммерческая, ну или иждивенческая (что скорее), но уж точно - не благотворительная
PS: кстати, сами ОВГЗ привлекут минимум под 11,5%. Т.е. точно не для того, чтобы дешевле их раздать