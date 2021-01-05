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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6191619261936194

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:51

  BIGor написав:Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится :D .

Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:53

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится :D .

Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.

В Укргазбанке кредит брать будешь?)))
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:58

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится :D .

Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.

В Укргазбанке кредит брать будешь?)))

Во всех 4х.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:07

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится :D .

Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.


В смысле? Ксерокопии паспортов и идентификационных кодов с женой сделали и написали на них "копія вірна"? :lol: Документы, подтверждающие доходы, все равно устаревают за месяц. Как ты их заранее приготовишь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:08

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:
А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?

Масонская лажа на Подоле))


Угу. 150 м2. В новой меньше. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:35

  Proofy написав:
  jay2004 написав:
  somilitark написав: .

Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?


Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).

А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам? :?


Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:20

  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?
барабашов
 
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  #<1 ... 6191619261936194
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