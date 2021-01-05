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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:51
BIGor написав:
Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится
.
Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
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airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:53
airmax78 написав: BIGor написав:
Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится
.
Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
В Укргазбанке кредит брать будешь?)))
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Унуноктий
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:58
Унуноктий написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится
.
Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
В Укргазбанке кредит брать будешь?)))
Во всех 4х.
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airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:07
airmax78 написав: BIGor написав:
Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится
.
Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
В смысле? Ксерокопии паспортов и идентификационных кодов с женой сделали и написали на них "копія вірна"?
Документы, подтверждающие доходы, все равно устаревают за месяц. Как ты их заранее приготовишь?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:08
Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
А что за дом ? Квадратура ?
Это то что вы прибрели ?
Масонская лажа на Подоле))
Угу. 150 м2. В новой меньше.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:35
Proofy написав: jay2004 написав: somilitark написав:
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Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?
Жду какашек... Не стейсняйтесь
Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).
А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам?
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 22:20
Faceless написав: flyman написав:
ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає
Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?
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