Додано: Вів 12 січ, 2021 22:23

Ну да, как бы вкинули заказуху, ещё и поставили 301 редирект, что бы людей перебрасывало с сайтана заказушный курс.ком.юа по ключевым запросам гугла, он и клоуныКак работает схема клоунов? Каждый сайт якобы ссылается на источник другого новостного сайта, но если самый первый источник это пустой сайт, без авторов, популярности и доверия, то о какой правдивости речь? И так, всё схема:Конечный сайтФейковые новости аля взятые с проверенного источника:- ccылаются на источникаа они уже ссылаются на(одностраничный сайт без какой либо достоверной информации и авторов), они ссылаются на- это конечный сайт, от кого идёт всё цепочка. Сайт без данных авторов, или лиц, которые публикуют материал, вообщем вы поняли