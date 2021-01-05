Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Ему не дали (дешевый кредит), вот и бесится .
Зато у меня пакет документов готовый. Как только начнется - я тут как тут.
В смысле? Ксерокопии паспортов и идентификационных кодов с женой сделали и написали на них "копія вірна"? Документы, подтверждающие доходы, все равно устаревают за месяц. Как ты их заранее приготовишь?
Serg-ik Ну да, как бы вкинули заказуху, ещё и поставили 301 редирект, что бы людей перебрасывало с сайта http://www.ukr.net на заказушный курс.ком.юа по ключевым запросам гугла, он и клоуны
Как работает схема клоунов? Каждый сайт якобы ссылается на источник другого новостного сайта, но если самый первый источник это пустой сайт, без авторов, популярности и доверия, то о какой правдивости речь? И так, всё схема:
zРадио написав:Но у меня более глобальный вопрос - почему метр на зарплату, не 1,5, не 0,8, а именно 1? По-моему, это какое-то очередное клише. Помню раньше в среде белых воротников было загон "часы на зарплату". Вот это, по ходу, из той же оперы...
Тема "сколько средних ЗП на м2" горячо обсуждалась в этой теме 10 лет назад. И да, нет никакого правила про 1 ЗП/м2, и это соотношение не свойственно ни развитым, ни развивающимся странам, ни с ипотекой, ни без нее. Но нюанс номер два - госстатовская ЗП тут вообще не при делах, ее вообще ни в каких оценках нет смысла применять, а уж тем более в ракурсе РН. Про часы вообще чушь какая-то
Все же, влияние есть. Средняя зп влияет на цену аренды, аренда влияет на цену, пусть и не линейно