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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6191619261936194

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?
Не продолжайте, у кого-то может случится инфаркт
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:37

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає[/quote]
Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?[/quote]
почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?[/quote]
Ну так там и сумку клетчатую с местным деревом пересичные тоже ради жирной доли рантье по местным банкам не распихивают под гарантии Масонов, у них для этого рынок акций есть.
И на проценты с кулечка котлеток там никто аппарты с видом на Central Park не снимает крутя дули загонялам и барыгам.
барабашов
 
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