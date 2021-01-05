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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:24
барабашов написав: Faceless написав: flyman написав:
ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає
Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?
Не продолжайте, у кого-то может случится инфаркт
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Faceless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 23:37
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає[/quote]
Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?[/quote]
почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?[/quote]
Ну так там и сумку клетчатую с местным деревом пересичные тоже ради жирной доли рантье по местным банкам не распихивают под гарантии Масонов, у них для этого рынок акций есть.
И на проценты с кулечка котлеток там никто аппарты с видом на Central Park не снимает крутя дули загонялам и барыгам.
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барабашов
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