Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає[/quote] Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут. Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?[/quote] почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?[/quote] Ну так там и сумку клетчатую с местным деревом пересичные тоже ради жирной доли рантье по местным банкам не распихивают под гарантии Масонов, у них для этого рынок акций есть. И на проценты с кулечка котлеток там никто аппарты с видом на Central Park не снимает крутя дули загонялам и барыгам.
alexandrhardinhelp написав:Serg-ik Ну да, как бы вкинули заказуху, ещё и поставили 301 редирект, что бы людей перебрасывало с сайта http://www.ukr.net на заказушный курс.ком.юа по ключевым запросам гугла, он и клоуны
Как работает схема клоунов? Каждый сайт якобы ссылается на источник другого новостного сайта, но если самый первый источник это пустой сайт, без авторов, популярности и доверия, то о какой правдивости речь? И так, всё схема:
Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления. Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.
Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления. Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.
"Жіть стало лучшє, жіть стало вєсєлєє!"
Скільки можна плакатись на "дорогу" електроенергію??? Електроопалення мають 0,01 % населення, публіка з розбагатівших нуворишів.
Платіть, скільки треба по тарифам, або зменшуйте опалювальну площу приміщення, або ж використовуйте альтернативні джерела: газ, дрова,вугілля, кізяки. І теплоізоляцію стін робіть сучасну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців