Додано: Вів 12 січ, 2021 23:37

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає[/quote]

Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.

Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?[/quote]

почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?[/quote]

Ну так там и сумку клетчатую с местным деревом пересичные тоже ради жирной доли рантье по местным банкам не распихивают под гарантии Масонов, у них для этого рынок акций есть.

И на проценты с кулечка котлеток там никто аппарты с видом на Central Park не снимает крутя дули загонялам и барыгам.