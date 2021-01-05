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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6192619361946195>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?
Не продолжайте, у кого-то может случится инфаркт
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:37

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає[/quote]
Надо это правило на Манхэттене проверить, в LA или Фриско. Хотя и Мюнхен с Турином подойдут.
Почём там монолит в центре и скоко там кассир в местном АТБ и грузчик там же получают в этих метрах?[/quote]
почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?[/quote]
Ну так там и сумку клетчатую с местным деревом пересичные тоже ради жирной доли рантье по местным банкам не распихивают под гарантии Масонов, у них для этого рынок акций есть.
И на проценты с кулечка котлеток там никто аппарты с видом на Central Park не снимает крутя дули загонялам и барыгам.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:05

  alexandrhardinhelp написав:Serg-ik Ну да, как бы вкинули заказуху, ещё и поставили 301 редирект, что бы людей перебрасывало с сайта http://www.ukr.net на заказушный курс.ком.юа по ключевым запросам гугла, он и клоуны

Как работает схема клоунов? Каждый сайт якобы ссылается на источник другого новостного сайта, но если самый первый источник это пустой сайт, без авторов, популярности и доверия, то о какой правдивости речь? И так, всё схема:

Конечный сайт https://www.ukr.net/news/details/jekono ... 33689.html

Фейковые новости аля взятые с проверенного источника:

https://golos.ua/news/stroytelnaya-komp ... how-130570 - ccылаются на источник

https://izvestia.kiev.ua/item/show/130570 аа они уже ссылаются на

http://365.co.ua/46/ (одностраничный сайт без какой либо достоверной информации и авторов), они ссылаются на

http://person.biz.ua/news/stroitelnaya- ... kij-plyus/ - это конечный сайт, от кого идёт всё цепочка. Сайт без данных авторов, или лиц, которые публикуют материал, вообщем вы поняли :D

Вы портите людям настроение. Мы тут хороним очередного крупного застройщика.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:38

  Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.

Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления.
Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 05:33

  flyman написав:почом іпатєка там в нікомунепотрібних, 2,7% на 30 років?

Зависит от лендера и твоего кредитного рейтинга. У меня под 2.568%. Но стоит учесть что я вхожу в топ 5% американцев с самым высоким кредитным рейтингом.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 05:35

  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

какое правило? может и есть странах с метрической системой. :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:26

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.

Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления.
Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.

"Жіть стало лучшє, жіть стало вєсєлєє!"

Скільки можна плакатись на "дорогу" електроенергію???
Електроопалення мають 0,01 % населення, публіка з розбагатівших нуворишів.

Платіть, скільки треба по тарифам, або зменшуйте опалювальну площу приміщення, або ж використовуйте альтернативні джерела: газ, дрова,вугілля, кізяки. І теплоізоляцію стін робіть сучасну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:51

  Frant написав:Бюджетники - лікарі, вчителі, науковці, працівники державних установ (офісний планктон).

Забули додати працівників державних підприємств/заводів (не офісний планктон).
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:16

  flyman написав:..
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается.
"$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу.
Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:є публіка, яка не бажає постійно і важко працювати..

у меня есть подозрение, что тот бложик Флай и запилил, для конспирации ведя его на русском языке. Я вас щас рацион питания на 10 лет оттуда приведу - на все 100 баксов "Смотрим за "красными" или "желтыми" ценниками, акционными скидками.
В Польше, например, есть специальное место в магазине, в котором выкладывают продукты, которым подходит официальный срок хранения и которые продаются с большим дисконтом."
"Обед: Каша гречневая, Котлета, Кофе/чай сахаром, Бутерброд, Всего 24,1 грн"
Бедолага в рационе не имеет ни овощей ни фруктов, молчу о рыбе, все ради заветной цели вложиться в 100$. Я какбэ понимаю, что для жителя блокадного Ленинграда и половине современной Африки этот паек был бы сродни манне небесной, но даже в 90х я не питался столь уныло
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