sequence написав:

flyman написав: ..

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

5 років для касира АТБ на кавалірку

10 років на 2 кавалірки або 1к ..5 років для касира АТБ на кавалірку10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается."$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу.Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете