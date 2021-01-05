Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается. "$100 на пропитание и $50 все остальное"
Та да. В 50$ нужно вложить: 1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы. 2. Интернет, телефон. 3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето. 4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов? 5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее. И это надо минимум 5 лет прожить в арендуемой комнате с непонятными соседями в других комнатах. Извините, но даже посрать сходить в таких условиях и то проблематично будет. Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
Striker написав:.. Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым
Вони так і роблять. Тому перевіряйте чеки)))
Правда, буває і навпаки. Один раз касирша не порахувала дві головки сиру. Прогавила. Неприємно було - неначе вкрав. Я повернувся, оплатив.
Striker написав:Та да. В 50$ нужно вложить: 1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы. 2. Интернет, телефон. 3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето. 4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов? 5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.
Є альтернативний варіант.Від людини-мухи. Сидіти в підвалі без цього всього. І чекати, поки на гривнедепо накапає кілька тисяч гривень за рік.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 січ, 2021 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается. "$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу. Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
... Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить...