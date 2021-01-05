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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6192619361946195

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 94
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
26
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:34

  sequence написав:
  flyman написав:..
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается.
"$100 на пропитание и $50 все остальное"

Та да. В 50$ нужно вложить:
1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы.
2. Интернет, телефон.
3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето.
4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов?
5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.
И это надо минимум 5 лет прожить в арендуемой комнате с непонятными соседями в других комнатах. Извините, но даже посрать сходить в таких условиях и то проблематично будет. :lol:
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:43

  Striker написав:..
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.

хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:47

  sequence написав:
  Striker написав:..
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.

хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым

Вони так і роблять.
Тому перевіряйте чеки)))

Правда, буває і навпаки.
Один раз касирша не порахувала дві головки сиру. Прогавила.
Неприємно було - неначе вкрав. Я повернувся, оплатив.

  Striker написав:Та да. В 50$ нужно вложить:
1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы.
2. Интернет, телефон.
3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето.
4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов?
5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.

Є альтернативний варіант.Від людини-мухи.
Сидіти в підвалі без цього всього.
І чекати, поки на гривнедепо накапає кілька тисяч гривень за рік.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 січ, 2021 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:51

  sequence написав:
  flyman написав:..
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается.
"$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу.
Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете

Міленіали, вони такі:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/20/7237924/
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

... Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить...


якось таки "заробила" житло.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:54

  Понаехал написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

какое правило? может и есть странах с метрической системой. :)

Понаех уже стал большим американцем чем "его президент". Скоро начнет писать с акцентом.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:54

  sequence написав:у меня есть подозрение, что тот бложик он и запилил

Є різні люмпен-пролетарі.

Одні все життя чесно працюють. Водіями, вантажниками, будівельниками, заводськими працівниками.

Інші - бажають жити добре і ніфіга не роблять для цього.
Не хочуть навіть постійно і багато працювати, тому що то важко.
Наш підвальний фрукт - з другої категорії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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