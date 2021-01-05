Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается. "$100 на пропитание и $50 все остальное"
Та да. В 50$ нужно вложить: 1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы. 2. Интернет, телефон. 3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето. 4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов? 5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее. И это надо минимум 5 лет прожить в арендуемой комнате с непонятными соседями в других комнатах. Извините, но даже посрать сходить в таких условиях и то проблематично будет. Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
Striker написав:.. Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым
Вони так і роблять. Тому перевіряйте чеки)))
Правда, буває і навпаки. Один раз касирша не порахувала дві головки сиру. Прогавила. Неприємно було - неначе вкрав. Я повернувся, оплатив.
Striker написав:Та да. В 50$ нужно вложить: 1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы. 2. Интернет, телефон. 3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето. 4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов? 5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.
Є альтернативний варіант.Від людини-мухи. Сидіти в підвалі без цього всього. І чекати, поки на гривнедепо накапає кілька тисяч гривень за рік.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 січ, 2021 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается. "$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу. Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
... Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить...
flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается. Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.
flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается. Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.
Та їжу понятно, що якщо не слідкувати за фінансами і жити "як всі", то так і буде, ледве вистачатиме від зарпалати до зарплати що при 8000 грн, що при $2000.
А якщо задатися ціллю щонайскоріше наскирдувати на житло і змінити задля цього "фінансові" звички, то не кожному такий варіант зайде.
Ліпше не паритися. Тому більшість і не переймається.
flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается. Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.
Все залежить від мети.
Легко можу обґрунтувати чому на 1000 дол одному не можна прожити у місті Києві, в навпаки, чому з 500 дол можна відкласти 200.
Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.
Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления. Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.
flyman написав:Та їжу понятно, що якщо не слідкувати за фінансами і жити "як всі", то так і буде..
ну блин, да, я хочу "жить как все": иметь в рационе морскую, лучше красную рыбу; салаты, фрукты; вместо подсолнечного, беспонтового масла пользоваться оливковым; в доме иметь температуру 22, а не 17 градусов; тратить деньги на образование ребенка, вместо "посмотри в ютубе"; хоть раз в год выбираться на море, а не наши грязные лужи; ездить на приличной машине, а не ШРТ; помогать родителям, оxеревающим с всех покращень последних лет; обновлять ремонт и бытовую технику; дарить подарки крестным; ходить на концерты и т.д.. Сплошное потребляцтво, согласен. С другой стороны, зачем вообще жить? Присмерти, ты с собой не заберешь все землянки в ипенях - и вспомнить на старости будет нечего, кроме тысяч "сэкономленных" киловат, и никто воду не принесет - бо старого жлоба даже дети возненавидят