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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61936194619561966197>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:34

  sequence написав:
  flyman написав:..
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается.
"$100 на пропитание и $50 все остальное"

Та да. В 50$ нужно вложить:
1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы.
2. Интернет, телефон.
3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето.
4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов?
5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.
И это надо минимум 5 лет прожить в арендуемой комнате с непонятными соседями в других комнатах. Извините, но даже посрать сходить в таких условиях и то проблематично будет. :lol:
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:43

  Striker написав:..
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.

хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:47

  sequence написав:
  Striker написав:..
Короче, оте 50$ на "всё остальное" легко превращаются минимум в 200-300$.

хотя, на месте конкретного продавца АТБ я бы выпрашивал/крал бы продукты у покупателей маркета - а что делать, надо же форсировать процесс приобретения землянки под Иванковым

Вони так і роблять.
Тому перевіряйте чеки)))

Правда, буває і навпаки.
Один раз касирша не порахувала дві головки сиру. Прогавила.
Неприємно було - неначе вкрав. Я повернувся, оплатив.

  Striker написав:Та да. В 50$ нужно вложить:
1. Маршрутка,чтобы добраться до работы и обратно - 1/3 от этой суммы.
2. Интернет, телефон.
3. Купить трусы, носки, шмотку на зиму, новую футболку на лето.
4. Полечить зуб раз в полгода, это если ещё хорошие зубы. А вдруг камень в почке или желудок скрутит от такого питания за 100 баксов?
5. Кроме питания нужно купить мыло, шампунь, пасту зубную, моющее/чистящее.

Є альтернативний варіант.Від людини-мухи.
Сидіти в підвалі без цього всього.
І чекати, поки на гривнедепо накапає кілька тисяч гривень за рік.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 січ, 2021 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:51

  sequence написав:
  flyman написав:..
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
5 років для касира АТБ на кавалірку
10 років на 2 кавалірки або 1к

там смешное начинается сразу и так до самого конца не заканчивается.
"$100 на пропитание и $50 все остальное", "покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт", "Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000", ну, и все в том же духе. Сферического коня в вакууме представить намного проще, чем такого бедолагу.
Я не могу представить, как с 1000 баксов в месяц можно вообще (не то что за 10 лет) заработать на круш с ремонтом, а вы тут бедолагу с 400 баксами подсовываете

Міленіали, вони такі:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/20/7237924/
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

... Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить...


якось таки "заробила" житло.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:54

  Понаехал написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:ще недавно приводилась Варшава як приклад 1м = 1.5 з.п.

Ну тільки підтверджує, що ніяких 1/1 правила немає

какое правило? может и есть странах с метрической системой. :)

Понаех уже стал большим американцем чем "его президент". Скоро начнет писать с акцентом.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:41

  flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается.
Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:56

  sequence написав:
  flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается.
Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.

Та їжу понятно, що якщо не слідкувати за фінансами і жити "як всі", то так і буде, ледве вистачатиме від зарпалати до зарплати що при 8000 грн, що при $2000.

А якщо задатися ціллю щонайскоріше наскирдувати на житло і змінити задля цього "фінансові" звички, то не кожному такий варіант зайде.

Ліпше не паритися. Тому більшість і не переймається.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:05

  sequence написав:
  flyman написав:..Міністерка освіти і науки Ганна Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

о чем я ранее и писал. 1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается.
Зато все что "сверху" - да, можно копить - это и есть база для КРЖН и авторынка.


Все залежить від мети.

Легко можу обґрунтувати чому на 1000 дол одному не можна прожити у місті Києві, в навпаки, чому з 500 дол можна відкласти 200.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:16

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:При этом основным условием перехода на этот тариф было отрезаться от газа. Что людям теперь делать? Подключить снова газ это новый проект и бюрократия. От тысячи долларов.

Неправда. Прекрасно годами работало с двумя видами отопления.
Главное это законность электроотопления и газового отопления. Если все согласовано с энергетиками и газовиками, то проблем с получением этого льготного тарифа не было. Главное это техническая реализация чтобы работали оба вида и друг другу не мешали и просто переключались при переходе с одного типа на другой.

Вот сходу нагуглил.
https://axiomplus.com.ua/news/kak-oform ... topleniya/
"отсутствие любого другого типа отопления - газового или котельного"

Льготу на электроотопление в свое время сделали не для того чтобы сделать подарок людям, а чтобы снизить зависимость от дорогого импортного газа.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Та їжу понятно, що якщо не слідкувати за фінансами і жити "як всі", то так і буде..

ну блин, да, я хочу "жить как все": иметь в рационе морскую, лучше красную рыбу; салаты, фрукты; вместо подсолнечного, беспонтового масла пользоваться оливковым; в доме иметь температуру 22, а не 17 градусов; тратить деньги на образование ребенка, вместо "посмотри в ютубе"; хоть раз в год выбираться на море, а не наши грязные лужи; ездить на приличной машине, а не ШРТ; помогать родителям, оxеревающим с всех покращень последних лет; обновлять ремонт и бытовую технику; дарить подарки крестным; ходить на концерты и т.д..
Сплошное потребляцтво, согласен. С другой стороны, зачем вообще жить? Присмерти, ты с собой не заберешь все землянки в ипенях - и вспомнить на старости будет нечего, кроме тысяч "сэкономленных" киловат, и никто воду не принесет - бо старого жлоба даже дети возненавидят
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