sequence написав: ну блин, да, я хочу "жить как все": иметь в рационе морскую, лучше красную рыбу; салаты, фрукты; вместо подсолнечного, беспонтового масла пользоваться оливковым; в доме иметь температуру 22, а не 17 градусов; тратить деньги на образование ребенка, вместо "посмотри в ютубе"; хоть раз в год выбираться на море, а не наши грязные лужи; ездить на приличной машине, а не ШРТ; помогать родителям, оxеревающим с всех покращень последних лет; обновлять ремонт и бытовую технику; дарить подарки крестным; ходить на концерты и т.д..

Практически как у меня + ещё: просаживать бабло на свои развлечения и подарки детям.



+1

А к старости всё усиливается и костенеет.

