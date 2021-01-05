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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6194619561966197>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:18

вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:24

  kingkongovets написав:вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем

я за тебе радий, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.

з.і.
долар 2013 і 2021 трохи мають різну купівельну здатність
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 січ, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:25

  kingkongovets написав:вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметичку - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем

Получается инсайд о "пздц после местных выборов" не оправдался и мы растем по прогнозу Кухара? :)
fasser
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:25

  flyman написав:
  kingkongovets написав:вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем

ми за тебе раді, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.


расскажи сначала это автору с его простынями на полстраницы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:28

  fasser написав:
  kingkongovets написав:вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметичку - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем

Получается инсайд о "пздц после местных выборов" не оправдался и мы растем по прогнозу Кухара? :)


получается да, хотя настроение у инсайдеров с тех пор отнюдь не улучшилось, а очень даже наоборот
возможно это и последний прыжок дохлой кошки, но уж как есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:29

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:вести с полей:
сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $
дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест

#всёлетитвноль, #мывсеумрем

ми за тебе раді, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.


расскажи сначала это автору с его простынями на полстраницы

там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...

ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс.,
як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.

от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:36

  Vlad442 написав:Вот сходу нагуглил.
https://axiomplus.com.ua/news/kak-oform ... topleniya/
"отсутствие любого другого типа отопления - газового или котельного"

Льготу на электроотопление в свое время сделали не для того чтобы сделать подарок людям, а чтобы снизить зависимость от дорогого импортного газа.

Теоретики их гугла это одно, а мое использование двух видов отопления, в зависимости от того, что дешевле в данный момент, это другое. ;)
В постанове НКРЭ было указано
"Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості".
Дома попадали под эту норму на 100%, а также многоквартирные если есть газ, но нет централизованого теплоснабжения. :lol:
Т.е проходили даже варианты, есть условная 2-3-5 этажка, отключается всем домом от централизованного, и получает себе тариф на электрику, при этом газ тоже есть..

Внимательно надо читать регулятора. ;)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:39

  flyman написав:там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...

ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс.,
як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.

от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п.


"статистику зрадио" я комментировать больше не буду - о ней и так уже сказано достаточно и цена ей ноль
а что касается моего частного случая - так автор тоже несмотря на свои стены мрачных прогнозов достаточно легко и выгодно сдал свои объекты несмотря на
насчет статистики по киеву - я зарабатываю не продавая ее, а сдавая помещения в аренду и говорю о том, что знаю сам непонаслышке
толку от ваших графиков для меня - ноль целых и ноль десятых
да и для "аналитики" и "статистики" тут полно "специалистов" - то уже ваш хлеб и ваши игрушки, зачем мне у вас их отбирать? развлекайтесь
а нам свое робыть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:00

  kingkongovets написав:а нам свое робыть

гроші башляти.
І покуй нам статистика.
Ми в держадміністрації, біля теплого корита.
Прорвемось!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:09

  sequence написав:ну блин, да, я хочу "жить как все": иметь в рационе морскую, лучше красную рыбу; салаты, фрукты; вместо подсолнечного, беспонтового масла пользоваться оливковым; в доме иметь температуру 22, а не 17 градусов; тратить деньги на образование ребенка, вместо "посмотри в ютубе"; хоть раз в год выбираться на море, а не наши грязные лужи; ездить на приличной машине, а не ШРТ; помогать родителям, оxеревающим с всех покращень последних лет; обновлять ремонт и бытовую технику; дарить подарки крестным; ходить на концерты и т.д..
Сплошное потребляцтво, согласен.

Практически как у меня 8) + ещё: просаживать бабло на свои развлечения и подарки детям.

  sequence написав: С другой стороны, зачем вообще жить? Присмерти, ты с собой не заберешь все землянки в ипенях - и вспомнить на старости будет нечего, кроме тысяч "сэкономленных" киловат, и никто воду не принесет - бо старого жлоба даже дети возненавидят

+1
А к старости всё усиливается и костенеет.
Нищета (или вечная экономия на всём) = зло.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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