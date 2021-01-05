Додано: Сер 13 січ, 2021 11:39

flyman написав: там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...



ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс.,

як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.



от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п. там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс.,як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п.

"статистику зрадио" я комментировать больше не буду - о ней и так уже сказано достаточно и цена ей нольа что касается моего частного случая - так автор тоже несмотря на свои стены мрачных прогнозов достаточно легко и выгодно сдал свои объекты несмотря нанасчет статистики по киеву - я зарабатываю не продавая ее, а сдавая помещения в аренду и говорю о том, что знаю сам непонаслышкетолку от ваших графиков для меня - ноль целых и ноль десятыхда и для "аналитики" и "статистики" тут полно "специалистов" - то уже ваш хлеб и ваши игрушки, зачем мне у вас их отбирать? развлекайтесьа нам свое робыть