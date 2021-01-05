Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
я за тебе радий, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.
з.і. долар 2013 і 2021 трохи мають різну купівельну здатність
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 січ, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметичку - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
Получается инсайд о "пздц после местных выборов" не оправдался и мы растем по прогнозу Кухара?
kingkongovets написав:вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
ми за тебе раді, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.
расскажи сначала это автору с его простынями на полстраницы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметичку - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
Получается инсайд о "пздц после местных выборов" не оправдался и мы растем по прогнозу Кухара?
получается да, хотя настроение у инсайдеров с тех пор отнюдь не улучшилось, а очень даже наоборот возможно это и последний прыжок дохлой кошки, но уж как есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вести с полей: сдал с первого просмотра помещение по цене 2013го года в $ дада - во время локдауна и новогодних праздников, без риэлтора, в течении последнего оплаченного предыдущими арендаторами месяца, без простоя, за исключением двухнедельных каникул на косметику - впрочем это стандартный жест
#всёлетитвноль, #мывсеумрем
ми за тебе раді, тільки тут не про комерційну нерухомість і не про аренду.
расскажи сначала это автору с его простынями на полстраницы
там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...
ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс., як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.
от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п.
Льготу на электроотопление в свое время сделали не для того чтобы сделать подарок людям, а чтобы снизить зависимость от дорогого импортного газа.
Теоретики их гугла это одно, а мое использование двух видов отопления, в зависимости от того, что дешевле в данный момент, это другое. В постанове НКРЭ было указано "Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості". Дома попадали под эту норму на 100%, а также многоквартирные если есть газ, но нет централизованого теплоснабжения. Т.е проходили даже варианты, есть условная 2-3-5 этажка, отключается всем домом от централизованного, и получает себе тариф на электрику, при этом газ тоже есть..
flyman написав:там в зрадіо статистика, а в тебе приватний випадок...
ну по постам Долярчика, можна теж зробити висновок що у Львові теж все збс., як і в Кухара, 40% росту, але то тільки чиїсь особисті переживання.
от якби ти навів статистику по Києву по оренді комерції, її вакантності і т.п.
"статистику зрадио" я комментировать больше не буду - о ней и так уже сказано достаточно и цена ей ноль а что касается моего частного случая - так автор тоже несмотря на свои стены мрачных прогнозов достаточно легко и выгодно сдал свои объекты несмотря на насчет статистики по киеву - я зарабатываю не продавая ее, а сдавая помещения в аренду и говорю о том, что знаю сам непонаслышке толку от ваших графиков для меня - ноль целых и ноль десятых да и для "аналитики" и "статистики" тут полно "специалистов" - то уже ваш хлеб и ваши игрушки, зачем мне у вас их отбирать? развлекайтесь а нам свое робыть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
sequence написав:ну блин, да, я хочу "жить как все": иметь в рационе морскую, лучше красную рыбу; салаты, фрукты; вместо подсолнечного, беспонтового масла пользоваться оливковым; в доме иметь температуру 22, а не 17 градусов; тратить деньги на образование ребенка, вместо "посмотри в ютубе"; хоть раз в год выбираться на море, а не наши грязные лужи; ездить на приличной машине, а не ШРТ; помогать родителям, оxеревающим с всех покращень последних лет; обновлять ремонт и бытовую технику; дарить подарки крестным; ходить на концерты и т.д.. Сплошное потребляцтво, согласен.
Практически как у меня + ещё: просаживать бабло на свои развлечения и подарки детям.
sequence написав: С другой стороны, зачем вообще жить? Присмерти, ты с собой не заберешь все землянки в ипенях - и вспомнить на старости будет нечего, кроме тысяч "сэкономленных" киловат, и никто воду не принесет - бо старого жлоба даже дети возненавидят
+1 А к старости всё усиливается и костенеет. Нищета (или вечная экономия на всём) = зло.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ