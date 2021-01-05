Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Теоретики их гугла это одно, а мое использование двух видов отопления, в зависимости от того, что дешевле в данный момент, это другое. В постанове НКРЭ было указано "Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості". Дома попадали под эту норму на 100%, а также многоквартирные если есть газ, но нет централизованого теплоснабжения. Т.е проходили даже варианты, есть условная 2-3-5 этажка, отключается всем домом от централизованного, и получает себе тариф на электрику, при этом газ тоже есть..
Внимательно надо читать регулятора.
Я сказал, что чтобы получить тариф на отопление, дом (частный дом) должен быть не газифицированным. Вы возразили. Теперь начинаете говорить про многоквартирные дома. Если там поймают кого-то, кто использует газ для отопления, то сразу оштрафуют и отрежут навсегда. Так можно еще и подпольные врезки в газопровод приводить в качестве аргумента.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 13 січ, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
По моей статистике аренда жилой недвижимости минус 25% от уровня 13-ого в долларах.
Пересдача коммерции по цене 13-ого может быть единичным случаем. Везение или человеку нужно именно здесь и сейчас. Может в 13-ом объект был недооценен. Может это склад, а не офис/магазин. Вряд ли по рынку цены вернулись к уровням 13-ого года в долларах.
sequence написав:[1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается.
Вот тогда этот человек-киевлянин начинает чесать репу и обязательно что-нибудь придумывает... Подработка, вторая работа, бизнес, взятки, мутки и обязательно что-нибудь придумывает. И всё у него получается. И квартира, и образование у детей, и машина, и дача. Я шляпу перед этим человеком-киевлянином снимаю.
Faceless написав:Согласен. Да, можно много рассуждать о целях, "якнайшвидше назбирати на житло". Но, не стоит забывать, жизнь она идет тут и сейчас, ее нельзя отложить на потом. Годы убогой жизни ради какой бы то ни было цели никогда уже не вернуть.
Вопрос философский. Ответ на него давно дан - каждый живет как хочет и как ему удобней. Перельман прожил убогую жизнь? Вряд ли. Думаю, его жизнь была богаче офисного планктона с шубой в кредите и красиво ездящего по Турциям. https://youtu.be/0ScYCZ1JOiw?t=420
kingkongovets написав:кстати штука в месяц для киевлянина - примерно как штука в неделю для жителя нй - жить худо бедно можно, но не более не имея собственного жилья всмысле в обоих случаях
В НЙ выпускник универа идет на работу в финансовую компанию. У него простая функция - вбивать цифры в одну клеточку одной таблицы. Стартовая з/п $4 тыщи. Жильё, налоги, обязательные платежи и остается на жратву, транспорт, карманные расходы и гульки не более $1 тыщи. $3 кофе, $2 метро, $10 перекусить на ходу, $6 пивком вставиться ... Какие тут нах накопления на будущее жильё?! Я вас умоляю. Из студенческих долгов хотя бы выбраться и новых не хватать. Но через некоторое время получит повышение, у него появится свое жилье, которое он выплатит только через 30 лет, он станет зажиточным, важным боссом, но будет вспоминать эти нищие и голодные годы на тыщу баксов в месяц как самые счастливые и дорогие. Всё также как и у вас. Жизнь везде одинакова.
Vlad442 написав:По моей статистике аренда жилой недвижимости минус 25% от уровня 13-ого в долларах.
Пересдача коммерции по цене 13-ого может быть единичным случаем. Везение или человеку нужно именно здесь и сейчас. Может в 13-ом объект был недооценен. Может это склад, а не офис/магазин. Вряд ли по рынку цены вернулись к уровням 13-ого года в долларах.
классический стрит ритейл в центре и у меня недооцененных объектов не бывает в принципе но да - человеку надо было именно здесь правильный локейшен и никакого мошенства
зы: даже объяву решил до конца локдауна не давать - просто повесил баннер перед нг на авось звонков была масса, по несколько десятков в день, на показ повел того, в ком был уверен шо ему объект подойдет на 100%
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 січ, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
sequence написав:[1000 баксов в месяц позволяют одному "среднему" человеку-киевлянину уверенно поддерживать уровень жизни и даже чуть-чуть откладывать. Когда появляется ребенок/машина/съемная квартира/проблемы здоровья - сразу о сбережениях забываем, все вчистую проедается.
Вот тогда этот человек-киевлянин начинает чесать репу и обязательно что-нибудь придумывает... Подработка, вторая работа, бизнес, взятки, мутки и обязательно что-нибудь придумывает. И всё у него получается. И квартира, и образование у детей, и машина, и дача. Я шляпу перед этим человеком-киевлянином снимаю.
Бред.
Він сам не зрозумів, що написав.
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