Vlad442 написав: По моей статистике аренда жилой недвижимости минус 25% от уровня 13-ого в долларах.



Пересдача коммерции по цене 13-ого может быть единичным случаем. Везение или человеку нужно именно здесь и сейчас. Может в 13-ом объект был недооценен. Может это склад, а не офис/магазин.

классический стрит ритейл в центре

и у меня недооцененных объектов не бывает в принципе

но да - человеку надо было именно здесь

правильный локейшен и никакого мошенства



зы: даже объяву решил до конца локдауна не давать - просто повесил баннер перед нг на авось

