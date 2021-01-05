Додано: Сер 13 січ, 2021 12:59

kingkongovets написав: кстати штука в месяц для киевлянина - примерно как штука в неделю для жителя нй - жить худо бедно можно, но не более

не имея собственного жилья всмысле в обоих случаях кстати штука в месяц для киевлянина - примерно как штука в неделю для жителя нй - жить худо бедно можно, но не болеене имея собственного жилья всмысле в обоих случаях

В НЙ выпускник универа идет на работу в финансовую компанию. У него простая функция - вбивать цифры в одну клеточку одной таблицы. Стартовая з/п $4 тыщи.Жильё, налоги, обязательные платежи и остается на жратву, транспорт, карманные расходы и гульки не более $1 тыщи. $3 кофе, $2 метро, $10 перекусить на ходу, $6 пивком вставиться ... Какие тут нах накопления на будущее жильё?! Я вас умоляю. Из студенческих долгов хотя бы выбраться и новых не хватать. Но через некоторое время получит повышение, у него появится свое жилье, которое он выплатит только через 30 лет, он станет зажиточным, важным боссом, но будет вспоминать эти нищие и голодные годы на тыщу баксов в месяц как самые счастливые и дорогие.Всё также как и у вас.Жизнь везде одинакова.