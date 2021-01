Додано: Сер 13 січ, 2021 13:07

Перельман прожил убогую жизнь? Вряд ли. Думаю, его жизнь была богаче офисного планктона с шубой в кредите и красиво ездящего по Турциям.

это не связанные темы.

математик не ставил целью своей жизни экономить, чтобы окружить москву или что там, землянками, которые дадут ему "гарантированную пенсию" на старости

это другая категория людей - не "как все", не "как Флай".

Мой старый товарищ, спец по теории струн, сейчас клеит аквариумы, разводит рыбок и довольный как слон



так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным

все относительно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.