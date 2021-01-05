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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:05
Vlad442 написав:
..
Перельман прожил убогую жизнь? Вряд ли. Думаю, его жизнь была богаче офисного планктона с шубой в кредите и красиво ездящего по Турциям.
это не связанные темы.
математик не ставил целью своей жизни экономить, чтобы окружить москву или что там, землянками, которые дадут ему "гарантированную пенсию" на старости
это другая категория людей - не "как все", не "как Флай".
Мой старый товарищ, спец по теории струн, сейчас клеит аквариумы, разводит рыбок и довольный как слон
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:06
sequence написав:
нет, Макс, это приговор всем "новым европейским" властям с 2014года, ведь по сути просто вернули проворовавшегося папиредника с повышением
Я недарма повністю ігнорував майдан-2013. За що бував банений, і неоднократно і надовго.
нічого хорошого в цій країні чекати не доводиться. Шлях лише один.
Нарот не заслуговує своєї держави.
"Сколько ніточке нє віться, а конец будет!"
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 13 січ, 2021 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:06
BIGor написав:
Либовский персонаж
Libo написав:
Подработка, вторая работа, бизнес, взятки, мутки и обязательно что-нибудь придумывает. И всё у него получается. И квартира, и образование у детей, и машина, и дача.
Ну не надо крайностей. Я имел в виде не таких.
Я про таких, которые тебе улыбнутся и окажут дополнительную услугу.
А ты ему за это гривну в баночку "На мечту" добровольно опустишь. За его улыбку.
Это дополнительный заработок. Он трудом своих мозгов и лицевых мышц эту гривну заработал.
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Libo
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:07
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Перельман прожил убогую жизнь? Вряд ли. Думаю, его жизнь была богаче офисного планктона с шубой в кредите и красиво ездящего по Турциям.
это не связанные темы.
математик не ставил целью своей жизни экономить, чтобы окружить москву или что там, землянками, которые дадут ему "гарантированную пенсию" на старости
это другая категория людей - не "как все", не "как Флай".
Мой старый товарищ, спец по теории струн, сейчас клеит аквариумы, разводит рыбок и довольный как слон
так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным
все относительно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:09
Frant написав:
Я недарма повністю ігнорував майдан-2013.
У труса всегда есть объяснения. Обосрался в виду объективных обстоятельств.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:09
Frant написав:
..
Він сам не зрозумів, що написав.
Либо написал как раз то, что ты сам все время пишешь - "хочешь жить умей вертеться", "работать работать и еще раз работать". Когда есть мотивация - будешь вкалывать, и не будет времени строчить посты на файнанс.уа
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:11
Libo написав: Frant написав:
Я недарма повністю ігнорував майдан-2013.
У труса всегда есть объяснения. Обосрался в виду объективных обстоятельств.
не сміши, убогий.
Мажор, ти вже проїхався по житомирським і волинським лісовим селам? Побачив "рівень життя" і рівень депопуляції? Оцінив майбутнє цієї території?
Трандіти на київському форумі, бути "укропом" і виставляти ютубовські стрічки з власовськими прапорами - багато розуму не треба.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 13 січ, 2021 13:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:12
kingkongovets написав:
..
так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным
все относительно
это несравнимые весовые категории.
Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:26
sequence написав: kingkongovets написав:
..
так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным
все относительно
это несравнимые весовые категории.
Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
мне канешна смешно читать поучения и разглагольствования чела из цоколя о недвиге, но шо касается жизненного успеха - тут каждый решает для себя сам
кому то признание и память, кому то дети, кому то спорт и вечное "преодоление", кто то до смерти не может утолить жажду наживы, а кому то просто хочется покоя - тут общепринятых правил нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:30
kingkongovets написав:
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
Кинг просветлённый !
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