Додано: Сер 13 січ, 2021 13:26

sequence написав: kingkongovets написав: ..

так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным

все относительно ..так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешнымвсе относительно

это несравнимые весовые категории.

Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед это несравнимые весовые категории.Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед

я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам обществамне канешна смешно читать поучения и разглагольствования чела из цоколя о недвиге, но шо касается жизненного успеха - тут каждый решает для себя самкому то признание и память, кому то дети, кому то спорт и вечное "преодоление", кто то до смерти не может утолить жажду наживы, а кому то просто хочется покоя - тут общепринятых правил нет