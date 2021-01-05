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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
kingkongovets написав:
..
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
..
однозначно!
но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь.
можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39
sequence написав: kingkongovets написав:
..
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
..
однозначно!
но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь.
можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает
как говорят североамериканские индейцы - дети лишь гости в нашем доме и их надо вовремя отпустить, вложив им в руки оружие и научив им пользоваться)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:40
kingkongovets написав: sequence написав: kingkongovets написав:
..
так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным
все относительно
это несравнимые весовые категории.
Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
мне канешна смешно читать поучения и разглагольствования чела из цоколя о недвиге, но шо касается жизненного успеха - тут каждый решает для себя сам
кому то признание и память, кому то дети, кому то спорт и вечное "преодоление", кто то до смерти не может утолить жажду наживы, а кому то просто хочется покоя - тут общепринятых правил нет
+1
Я придумав теорію оточення Києва кавалірками біля ШРТ і доказав її теоретично і практично.
Перельман мав інші цілі.
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