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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6198619962006201>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35

  kingkongovets написав:..
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
..

однозначно!
но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь.
можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
..

однозначно!
но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь.
можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает


как говорят североамериканские индейцы - дети лишь гости в нашем доме и их надо вовремя отпустить, вложив им в руки оружие и научив им пользоваться)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:40

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным
все относительно

это несравнимые весовые категории.
Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед


я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества
мне канешна смешно читать поучения и разглагольствования чела из цоколя о недвиге, но шо касается жизненного успеха - тут каждый решает для себя сам
кому то признание и память, кому то дети, кому то спорт и вечное "преодоление", кто то до смерти не может утолить жажду наживы, а кому то просто хочется покоя - тут общепринятых правил нет

+1

Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.

Перельман мав інші цілі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:53

  flyman написав:Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе.

Ти запізнився мінімум на 26 років.
В 1991-1995, можливо, це було реально.
Тоді медіанна ЗП по Україні була 30-40 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 січ, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56

Маск избавляется от всей своей недвижимости. Будет арендовать по необходимости

Elon Musk Makes Good on His Promise to Sell All of His Houses
https://www.vanityfair.com/style/2021/0 ... s-to-texas
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 13 січ, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:57

  zРадио написав:Маск избавляется от всей своей недвижимости. Жить будет в арендной


Elon Musk Makes Good on His Promise to Sell All of His Houses
https://www.vanityfair.com/style/2021/0 ... s-to-texas

молодець, розпродає на піку цін,
думаю, закупить пару "стояків Круш" в Києві,
КРЖН рокетою
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:59

  flyman написав:
  zРадио написав:Маск избавляется от всей своей недвижимости. Жить будет в арендной


Elon Musk Makes Good on His Promise to Sell All of His Houses
https://www.vanityfair.com/style/2021/0 ... s-to-texas

молодець, розпродає на піку цін

І тобі варто було би позбавитись свого напівпідвального неліквіда в Бучі.
Доки за нього дають 18 000.
Через пару років - запропонують не більше 15 000.

Можна працювати дистанційно, з тернопільського села. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:22

  Frant написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Маск избавляется от всей своей недвижимости. Жить будет в арендной


Elon Musk Makes Good on His Promise to Sell All of His Houses
https://www.vanityfair.com/style/2021/0 ... s-to-texas

молодець, розпродає на піку цін

І тобі варто було би позбавитись свого напівпідвального неліквіда в Бучі.
Доки за нього дають 18 000.
Через пару років - запропонують не більше 15 000.

Можна працювати дистанційно, з тернопільського села. :mrgreen:

Можливо так і зроблю. Тільки тре закінчити ремонти в кавалірках.

Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:43

  flyman написав:
  zРадио написав:Маск избавляется от всей своей недвижимости. Жить будет в арендной


Elon Musk Makes Good on His Promise to Sell All of His Houses
https://www.vanityfair.com/style/2021/0 ... s-to-texas

молодець, розпродає на піку цін,
думаю, закупить пару "стояків Круш" в Києві,
КРЖН рокетою

Мысленно Маск уже на Марсе. Я честно говоря прозрел, когда понял, что он одновременно строит 17 или 18 старшипов.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:44

  flyman написав:Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?

Придется минировать. Ставить растяжки от непрошенных гостей.
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