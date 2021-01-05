Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:.. я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества ..
однозначно! но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь. можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает
kingkongovets написав:.. я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества ..
однозначно! но со временем, когда начинаешь размножаться, приходится учитывать интересы не только лично твои. Ибо так устроена жизнь. можно и не учитывать - как показывает статистика разводов, таких хватает
как говорят североамериканские индейцы - дети лишь гости в нашем доме и их надо вовремя отпустить, вложив им в руки оружие и научив им пользоваться)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:.. так муха тоже сидя в бучанском подвале на диване с помойки и флудя при этом о макроэкономике на финансовом форуме может считать себя успешным все относительно
это несравнимые весовые категории. Память об одном останется разве что в архивах формума файнанса, о втором будут упоминания во всех математических изданиях на века вперед
я о том шо истинный успех - устроить свою жизнь так, как хочешь лично ты, а не соответствовать чьему то представлению об успехе или стандартам общества мне канешна смешно читать поучения и разглагольствования чела из цоколя о недвиге, но шо касается жизненного успеха - тут каждый решает для себя сам кому то признание и память, кому то дети, кому то спорт и вечное "преодоление", кто то до смерти не может утолить жажду наживы, а кому то просто хочется покоя - тут общепринятых правил нет
+1
Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.