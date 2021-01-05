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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6198619962006201

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:47

По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:50

  Елена8 написав:По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.


столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писал
а у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59

  flyman написав:
Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.

Перельман мав інші цілі.


все было бы так, если бы не одна маленькая деталь - при уровне доходов, которые соответствуют специалисту того уровня, каким ты себя позиционируешь и уровню декларируемых тобой расходов ты бы окружил киев за полтора максимум два года
причем даже без особых напрягов
маленькая ложь рождает большое недоверие, флай
а твои комплексы по поводу твоего истинного материального и социального положения говорят о том ,шо ты вовсе не удовлетворен своей жизнью и нефиг тут строить из себя перельмана
и кстати любая теория должна иметь хотя бы отдаленный материальный смысл, а ты так и не смог ответить на вопрос в чем экономический смысл окружать киев неликвидом, да еще и идя на такие жертвы
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:07

  airmax78 написав:..прозрел, когда понял, что он одновременно строит 17 или 18 старшипов.

пора стартовать очередной топик-нытье: "когда начнется обвал нереальных цен на Dark side of the Moon?", делать привязки к средней зарплате космонавта, кросс-сравнения доходов космонавтов развитых стран с не очень и, отдельно, развитие ШРТ к Луне
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10

  sequence написав:
  airmax78 написав:..прозрел, когда понял, что он одновременно строит 17 или 18 старшипов.

пора стартовать очередной топик-нытье: "когда начнется обвал нереальных цен на Dark side of the Moon?", делать привязки к средней зарплате космонавта, кросс-сравнения доходов космонавтов развитых стран с не очень и, отдельно, развитие ШРТ к Луне

За добу Маск збіднів на мільярд доларів, і більше не є найбагатшим.
Може готується тікати від кредиторів?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:12

  flyman написав:Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?

60 км від Києва?????
це щоб спокійно там померти?
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unicdima
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  #<1 ... 6198619962006201
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