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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:47
По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:50
столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писал
а у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59
все было бы так, если бы не одна маленькая деталь - при уровне доходов, которые соответствуют специалисту того уровня, каким ты себя позиционируешь и уровню декларируемых тобой расходов ты бы окружил киев за полтора максимум два года
причем даже без особых напрягов
маленькая ложь рождает большое недоверие, флай
а твои комплексы по поводу твоего истинного материального и социального положения говорят о том ,шо ты вовсе не удовлетворен своей жизнью и нефиг тут строить из себя перельмана
и кстати любая теория должна иметь хотя бы отдаленный материальный смысл, а ты так и не смог ответить на вопрос в чем экономический смысл окружать киев неликвидом, да еще и идя на такие жертвы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:07
пора стартовать очередной топик-нытье: "когда начнется обвал нереальных цен на Dark side of the Moon?", делать привязки к средней зарплате космонавта, кросс-сравнения доходов космонавтов развитых стран с не очень и, отдельно, развитие ШРТ к Луне
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10
За добу Маск збіднів на мільярд доларів, і більше не є найбагатшим.
Може готується тікати від кредиторів?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:12
60 км від Києва?????
це щоб спокійно там померти?
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