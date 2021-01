Додано: Сер 13 січ, 2021 14:50

Елена8 написав: По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация. По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.



столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писал

а у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писала у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям

