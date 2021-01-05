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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6198619962006201>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:47

По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:50

  Елена8 написав:По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.


столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писал
а у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59

  flyman написав:
Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.

Перельман мав інші цілі.


все было бы так, если бы не одна маленькая деталь - при уровне доходов, которые соответствуют специалисту того уровня, каким ты себя позиционируешь и уровню декларируемых тобой расходов ты бы окружил киев за полтора максимум два года
причем даже без особых напрягов
маленькая ложь рождает большое недоверие, флай
а твои комплексы по поводу твоего истинного материального и социального положения говорят о том ,шо ты вовсе не удовлетворен своей жизнью и нефиг тут строить из себя перельмана
и кстати любая теория должна иметь хотя бы отдаленный материальный смысл, а ты так и не смог ответить на вопрос в чем экономический смысл окружать киев неликвидом, да еще и идя на такие жертвы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:07

  airmax78 написав:..прозрел, когда понял, что он одновременно строит 17 или 18 старшипов.

пора стартовать очередной топик-нытье: "когда начнется обвал нереальных цен на Dark side of the Moon?", делать привязки к средней зарплате космонавта, кросс-сравнения доходов космонавтов развитых стран с не очень и, отдельно, развитие ШРТ к Луне
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:12

  flyman написав:Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?

60 км від Києва?????
це щоб спокійно там померти?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17

  flyman написав:Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?

Лучше зимой, весной начинается подъем цен,опять же зимой видны все недостатки отопления, водоснабжения, канализации, сбоев в электроснабжении.
Неприватизированный участок это всегда конкретная ситуация, в 30 км опасно, в 60 км вряд ли, но лучше все-таки поспрашивать соседей у всех ли земля приватизирована и насколько ваш потенциальный участок там привлекателен для кого-то из местных власть и деньги имущих.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:21

С форума жк Файна Таун, от 23 декабря.

Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:28

  unicdima написав:
  flyman написав:Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?

60 км від Києва?????
це щоб спокійно там померти?

Щоб мати базу на випадок ВПЦ (великого 3,14здеця) не сильно далеко від Києва.
Наразі є "спадщина" за 100 км (70 км від цоколя).

І варіант, жити там літом (зимою какакурт), а кавалірки і цоколь здавати.

Ще, к варіант, поки ще не вимерло населення, продати спадщину, ту що за 100 км.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 січ, 2021 15:40, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Міста. Найбільшу кількість автомобілів купили у столиці. Впродовж грудня там зареєстрували майже 4,4 тис. нових авто. У список міст, де часто реєстрували нові авто, також увійшли Дніпро (700 нових авто), Харків (640 нових авто) і Одеса (400 нових авто).

Заодно погуглил авторынок в Польше. Несопоставимые объемы и, самое интересное, у нас больше всего покупают Рав4, у них Короллу. Первые пять строчек за небольшими бюджетными легковушками, а у нас 70% рынка новых авто это внедорожники.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:50

  Vlad442 написав:Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Міста. Найбільшу кількість автомобілів купили у столиці. Впродовж грудня там зареєстрували майже 4,4 тис. нових авто. У список міст, де часто реєстрували нові авто, також увійшли Дніпро (700 нових авто), Харків (640 нових авто) і Одеса (400 нових авто).


У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем. Киев - просто точка перераспределения. Речь ведь о движимом, а не недвижимом имуществе...

А вот то, что столичные зарплаты уже только на 40% выше региональных, хотя еще 5 лет назад были выше на 65% (пруф давал месяц назад - ищите, если пропустили), говорит об уходе платежеспособного спроса в регионы. Вот, что вас как лорда должно настораживать. Растворится "премия" к зарплатам - растворится и "премия" к аренде. А недвижимость вы уже приобрели гораздо дороже, чем могли это сделать в регионах...
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