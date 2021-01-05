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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:47
По слухам, витающим среди застройщиков, столица идёт к банкротству и интегралбуд. Может кому-то пригодится эта информация.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:50
столица давно решила уйти с рынка и я об этом уже вроде писал
а у интергала все более чем ок, по крайней мере по моим сведениям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59
все было бы так, если бы не одна маленькая деталь - при уровне доходов, которые соответствуют специалисту того уровня, каким ты себя позиционируешь и уровню декларируемых тобой расходов ты бы окружил киев за полтора максимум два года
причем даже без особых напрягов
маленькая ложь рождает большое недоверие, флай
а твои комплексы по поводу твоего истинного материального и социального положения говорят о том ,шо ты вовсе не удовлетворен своей жизнью и нефиг тут строить из себя перельмана
и кстати любая теория должна иметь хотя бы отдаленный материальный смысл, а ты так и не смог ответить на вопрос в чем экономический смысл окружать киев неликвидом, да еще и идя на такие жертвы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:07
пора стартовать очередной топик-нытье: "когда начнется обвал нереальных цен на Dark side of the Moon?", делать привязки к средней зарплате космонавта, кросс-сравнения доходов космонавтов развитых стран с не очень и, отдельно, развитие ШРТ к Луне
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:12
60 км від Києва?????
це щоб спокійно там померти?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17
Лучше зимой, весной начинается подъем цен,опять же зимой видны все недостатки отопления, водоснабжения, канализации, сбоев в электроснабжении.
Неприватизированный участок это всегда конкретная ситуация, в 30 км опасно, в 60 км вряд ли, но лучше все-таки поспрашивать соседей у всех ли земля приватизирована и насколько ваш потенциальный участок там привлекателен для кого-то из местных власть и деньги имущих.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:21
С форума жк Файна Таун, от 23 декабря.
Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:28
Щоб мати базу на випадок ВПЦ (великого 3,14здеця) не сильно далеко від Києва.
Наразі є "спадщина" за 100 км (70 км від цоколя).
І варіант, жити там літом (зимою какакурт), а кавалірки і цоколь здавати.
Ще, к варіант, поки ще не вимерло населення, продати спадщину, ту що за 100 км.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 січ, 2021 15:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Заодно погуглил авторынок в Польше. Несопоставимые объемы и, самое интересное, у нас больше всего покупают Рав4, у них Короллу. Первые пять строчек за небольшими бюджетными легковушками, а у нас 70% рынка новых авто это внедорожники.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:50
У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем. Киев - просто точка перераспределения. Речь ведь о движимом, а не недвижимом имуществе...
А вот то, что столичные зарплаты уже только на 40% выше региональных, хотя еще 5 лет назад были выше на 65% (пруф давал месяц назад - ищите, если пропустили), говорит об уходе платежеспособного спроса в регионы. Вот, что вас как лорда должно настораживать. Растворится "премия" к зарплатам - растворится и "премия" к аренде. А недвижимость вы уже приобрели гораздо дороже, чем могли это сделать в регионах...
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