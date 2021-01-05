Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59

flyman написав:

Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.



Перельман мав інші цілі. Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично. Хоча ОКК, це побочний продукт колапса інфрастуктури Києва, який вирішив для себе особисто роз"язати таким чином. Хтось вважає, що ліпше купити було би кавалірку в центрі Києва за 30куе. Можливо, теж таке реально, не пробував.Перельман мав інші цілі.

все было бы так, если бы не одна маленькая деталь - при уровне доходов, которые соответствуют специалисту того уровня, каким ты себя позиционируешь и уровню декларируемых тобой расходов ты бы окружил киев за полтора максимум два годапричем даже без особых напряговмаленькая ложь рождает большое недоверие, флайа твои комплексы по поводу твоего истинного материального и социального положения говорят о том ,шо ты вовсе не удовлетворен своей жизнью и нефиг тут строить из себя перельманаи кстати любая теория должна иметь хотя бы отдаленный материальный смысл, а ты так и не смог ответить на вопрос в чем экономический смысл окружать киев неликвидом, да еще и идя на такие жертвы