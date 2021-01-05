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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
zРадио написав: Vlad442 написав:
Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Міста. Найбільшу кількість автомобілів купили у столиці. Впродовж грудня там зареєстрували майже 4,4 тис. нових авто. У список міст, де часто реєстрували нові авто, також увійшли Дніпро (700 нових авто), Харків (640 нових авто) і Одеса (400 нових авто).
У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем.
А вот ...
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
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hume
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:09
hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:23
zРадио написав: hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:36
airmax78 написав: zРадио написав: hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
Номера - не равно место регистрации (в Киеве можно получить номера любого региона согласно места прописки физического, или юридического лица, в регионах - номера родного региона и, как правило, некоторых соседних + Киева). Место регистрации - не равно место спроса, покупки и применения (особенно актуально это для юридических лиц). Надеюсь, вопрос исчерпан
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zРадио
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:39
airmax78 написав:
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
Несколько месяцев назад показывал товарищу, который не слишком силен в технике, как оформлять ОСАГО в Приват24. Он прописан в райцентре, там же зарегистрирована машина. Был, мягко говоря, очень удивлен разнице в страховке.
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Vlad442
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Сер 13 січ, 2021 16:31
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