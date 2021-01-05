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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
zРадио написав: Vlad442 написав:
Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Міста. Найбільшу кількість автомобілів купили у столиці. Впродовж грудня там зареєстрували майже 4,4 тис. нових авто. У список міст, де часто реєстрували нові авто, також увійшли Дніпро (700 нових авто), Харків (640 нових авто) і Одеса (400 нових авто).
У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем.
А вот ...
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:09
hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:23
zРадио написав: hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:36
airmax78 написав: zРадио написав: hume написав:
То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
Номера - не равно место регистрации (в Киеве можно получить номера любого региона согласно места прописки физического, или юридического лица, в регионах - номера родного региона и, как правило, некоторых соседних + Киева). Место регистрации - не равно место спроса, покупки и применения (особенно актуально это для юридических лиц). Надеюсь, вопрос исчерпан
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:39
airmax78 написав:
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
Несколько месяцев назад показывал товарищу, который не слишком силен в технике, как оформлять ОСАГО в Приват24. Он прописан в райцентре, там же зарегистрирована машина. Был, мягко говоря, очень удивлен разнице в страховке.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:58
zРадио написав:
У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем. Киев - просто точка перераспределения. Речь ведь о движимом, а не недвижимом имуществе...
Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?
Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.
Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.
zРадио написав:
А недвижимость вы уже приобрели гораздо дороже, чем могли это сделать в регионах...
Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.
Когда начнется экономический рост, Киев свое отыграет. Недвижимость приобретается не на один год, поэтому я не вижу смысла из-за ситуативного измерения конъюнктуры делать какие-то движения.
Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:02
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
Номера - не равно место регистрации (в Киеве можно получить номера любого региона согласно места прописки физического, или юридического лица, в регионах - номера родного региона и, как правило, некоторых соседних + Киева). Место регистрации - не равно место спроса, покупки и применения (особенно актуально это для юридических лиц). Надеюсь, вопрос исчерпан
Не понял. Если автомобиль зарегистрирован в Киеве но человеком, зарегистрированном в Одессе, с присвоением номера ВН - куда он пойдет в твоей любимой статистике? Неужели в Киев?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:11
flyman написав:
Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично.
Я внимательно присматриваюсь к мегаполисам и крупным столицам. Везде очень похоже. Придумано до тебя.
Дорогой и роскошный центр. Административные и финансовые здания, жильё богачей и дворян. Роскошь постепенно переходит в зашарпанное старьё обнищавших потомков среднего сословия прошлых эпох. Далее шанхай плавно переходящий в пояс трущоб цветного и черного асоциала. А вот за ним уже новый пояс современного добротного жилья, с современной инфраструктурой, где всё расчитано на комфорт для жизни, в котором обитают успешные люди.
В Киеве тоже будет так.
Мое недавнее приобретение в центре тянет именно на претензию на высокий общественный статус.
Хватило бы и Подола, но на всякий случай. Засвидетельствовать этот факт штампом в паспорте.
Дом за городом есть. Значит есть и претензия на статус успешного.
Так постепенно решаются и наши статусные проблемы параллельно с квартирными.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18
Vlad442 написав:
Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?
Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.
У нас и производство свое. Но я дал этот пример не для того, чтобы мы разбирали мою компанию, а чтобы мы учитывали, что речь о движимом имуществе, а не недвижимости. Что касается внедорожников - на них у нас ездят по плохим дорогам городов и трассам, а не только полям и лесам. С чего вы решили, что корпорации ведут себя по-другому? С того, что давно/никогда там не работали?
Vlad442 написав:
Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.
Сущности не множат там, где это не нужно, а не там, где это выгодно чьей-то риторике ) И бритва Оккама в принципе используется для презюмирования, а не упрощения
Vlad442 написав:
Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.
"Премия" к зарплатах уменьшается в Киеве пернаментно в течение многих лет - это не имеет отношения к коронакризису (и я это тоже уже показывал)
Vlad442 написав:
Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает.
А вот с приходом коронакризиса население Киева падает. Отличий от регионов нет уже и в плане демографических перспектив
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18
Vlad442 написав:
Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает
Київ зростає за рахунок зменшення чисельності регіонів.
Укро-провінція майже порожня, а укро-села - повністю обезлюднені. Хіба що пенсіонери і трохи осіб передпенсійного віку.
Тобто у Києва вже немає потенціалу для зростання населення.
Чи розуміє це хтось?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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