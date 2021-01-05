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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61996200620162026203>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Попалась на глаза новость на боковой панели про новые авто. Посмотрите на цифры. Все деньги в Киеве.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48537 ... v-u-grudni
Міста. Найбільшу кількість автомобілів купили у столиці. Впродовж грудня там зареєстрували майже 4,4 тис. нових авто. У список міст, де часто реєстрували нові авто, також увійшли Дніпро (700 нових авто), Харків (640 нових авто) і Одеса (400 нових авто).


У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем.

А вот ...

То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:09

  hume написав:То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..


Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:23

  zРадио написав:
  hume написав:То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..


Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать

Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:36

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  hume написав:То есть ЭТА статистика вам не нравится. Оказывается именно эта ниоче..


Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать

Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".


Номера - не равно место регистрации (в Киеве можно получить номера любого региона согласно места прописки физического, или юридического лица, в регионах - номера родного региона и, как правило, некоторых соседних + Киева). Место регистрации - не равно место спроса, покупки и применения (особенно актуально это для юридических лиц). Надеюсь, вопрос исчерпан
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".

Несколько месяцев назад показывал товарищу, который не слишком силен в технике, как оформлять ОСАГО в Приват24. Он прописан в райцентре, там же зарегистрирована машина. Был, мягко говоря, очень удивлен разнице в страховке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:У нас весь корпоративный парк на киевской регистрации, но 85% используется в регионах. Эта статистика ни о чем. Киев - просто точка перераспределения. Речь ведь о движимом, а не недвижимом имуществе...

Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?
Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.
Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.
  zРадио написав:А недвижимость вы уже приобрели гораздо дороже, чем могли это сделать в регионах...

Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.
Когда начнется экономический рост, Киев свое отыграет. Недвижимость приобретается не на один год, поэтому я не вижу смысла из-за ситуативного измерения конъюнктуры делать какие-то движения.
Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:02

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Я недостаточно понятно объяснил, почему распределение регистрации автомобилей по регионам (движимого имущества - специально для "практиков" недвижимости акцентирую) не коррелирует с наличием спроса на него и использованием? Что ж, тогда не вижу смысла продолжать с вами дискутировать

Этот фактор и в другую сторону работает: многие живут в Киеве с региональной регистрацией. И при этом покупают новые автомобили, которые регистрируются ... "в регионах".


Номера - не равно место регистрации (в Киеве можно получить номера любого региона согласно места прописки физического, или юридического лица, в регионах - номера родного региона и, как правило, некоторых соседних + Киева). Место регистрации - не равно место спроса, покупки и применения (особенно актуально это для юридических лиц). Надеюсь, вопрос исчерпан

Не понял. Если автомобиль зарегистрирован в Киеве но человеком, зарегистрированном в Одессе, с присвоением номера ВН - куда он пойдет в твоей любимой статистике? Неужели в Киев?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:11

  flyman написав:Я придумав теорію оточення Києва кавалірками (ОКК) біля ШРТ і доказав її теоретично і практично.


Я внимательно присматриваюсь к мегаполисам и крупным столицам. Везде очень похоже. Придумано до тебя.
Дорогой и роскошный центр. Административные и финансовые здания, жильё богачей и дворян. Роскошь постепенно переходит в зашарпанное старьё обнищавших потомков среднего сословия прошлых эпох. Далее шанхай плавно переходящий в пояс трущоб цветного и черного асоциала. А вот за ним уже новый пояс современного добротного жилья, с современной инфраструктурой, где всё расчитано на комфорт для жизни, в котором обитают успешные люди.
В Киеве тоже будет так.
Мое недавнее приобретение в центре тянет именно на претензию на высокий общественный статус. :oops: Хватило бы и Подола, но на всякий случай. Засвидетельствовать этот факт штампом в паспорте. :lol: Дом за городом есть. Значит есть и претензия на статус успешного. :P Так постепенно решаются и наши статусные проблемы параллельно с квартирными. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18

  Vlad442 написав:Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?
Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.


У нас и производство свое. Но я дал этот пример не для того, чтобы мы разбирали мою компанию, а чтобы мы учитывали, что речь о движимом имуществе, а не недвижимости. Что касается внедорожников - на них у нас ездят по плохим дорогам городов и трассам, а не только полям и лесам. С чего вы решили, что корпорации ведут себя по-другому? С того, что давно/никогда там не работали?

  Vlad442 написав:Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.



Сущности не множат там, где это не нужно, а не там, где это выгодно чьей-то риторике ) И бритва Оккама в принципе используется для презюмирования, а не упрощения

  Vlad442 написав:Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.


"Премия" к зарплатах уменьшается в Киеве пернаментно в течение многих лет - это не имеет отношения к коронакризису (и я это тоже уже показывал)

  Vlad442 написав:Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает.


А вот с приходом коронакризиса население Киева падает. Отличий от регионов нет уже и в плане демографических перспектив
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18

?

  Vlad442 написав:Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает

Київ зростає за рахунок зменшення чисельності регіонів.
Укро-провінція майже порожня, а укро-села - повністю обезлюднені. Хіба що пенсіонери і трохи осіб передпенсійного віку.

Тобто у Києва вже немає потенціалу для зростання населення.
Чи розуміє це хтось?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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