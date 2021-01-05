Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18

Vlad442 написав: Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?

Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.

Много у вас в корпоративном парке РАВ4 - лидера продаж в Украине? В этой статье написано, что 70% продаж внедорожников. Много их покупают торговым представителям?Этот фактор тоже, наверное, отвлекает на себя сотню авто, но полностью не объясняет такой существенной разницы.

Vlad442 написав: Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.

Тут нужно просто применить принцип Оккама и не преумножать сущности.

Vlad442 написав: Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.

Киев центр деловой активности, поэтому ее снижение больше сказалось на столице, чем на регионах, что отразилось на аренде. В Киеве она осталась на уровне весны 19-ого, в регионах немного выросла.

Vlad442 написав: Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает. Перспективы Киева, который растет, лучше перспектив регионов, население которых падает.

У нас и производство свое. Но я дал этот пример не для того, чтобы мы разбирали мою компанию, а чтобы мы учитывали, что речь о движимом имуществе, а не недвижимости. Что касается внедорожников - на них у нас ездят по плохим дорогам городов и трассам, а не только полям и лесам. С чего вы решили, что корпорации ведут себя по-другому? С того, что давно/никогда там не работали?Сущности не множат там, где это не нужно, а не там, где это выгодно чьей-то риторике ) И бритва Оккама в принципе используется для презюмирования, а не упрощения"Премия" к зарплатах уменьшается в Киеве пернаментно в течение многих лет - это не имеет отношения к коронакризису (и я это тоже уже показывал)А вот с приходом коронакризиса население Киева падает. Отличий от регионов нет уже и в плане демографических перспектив