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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6200620162026203>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает.
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047
Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам.
"..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.."
#шожэтотакое
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:30

  sequence написав:вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает.
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047
Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам.
"..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.."
#шожэтотакое


Твоя друг отвечает за производство, согласно прошлой легенде. А оно обвалилось на треть.

В 2020 году производство авто в Украине упало на треть
http://uaprom.info/news/177737-2020-god ... -tret.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:30

  sequence написав:вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает.
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047
Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам.
"..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.."
#шожэтотакое

По легенде в зубожилой стране некие корпорации закупают в корпоративные парки РАВ4 и это считается норм - удивляться нечему. Но при этом все "сворачивается и умирает".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:31

  sequence написав:#шожэтотакое

Схоже, що є навіть не два, а три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:40

  Frant написав:
  sequence написав:#шожэтотакое

Схоже, що є навіть не два, а три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???

і вони не мають однакових тенденцій?
тобто по держстату росте, в реюса падає, а в понаїхів стоїть?
чи таки є кореляція?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:40

  airmax78 написав:..
По легенде в зубожилой стране некие корпорации закупают в корпоративные парки РАВ4

надо задуматься - машина вроде немаленькая, у-ух скока маркетинга влезет.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

внёс аванс за красную маздочку сх 5 для жены... решил брать полный привод...
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:47

  zРадио написав:А вот с приходом коронакризиса население Киева падает. Отличий от регионов нет уже и в плане демографических перспектив


Скоро работать и служить в армии будут только роботы. А укропы будут сидеть дома на безусловном базовом доходе и заниматься образованием, недвижимостью, хобби, сексом. :oops: Тогда демография и номализуется. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:48

  Libo написав:
  zРадио написав:А вот с приходом коронакризиса население Киева падает. Отличий от регионов нет уже и в плане демографических перспектив


Скоро работать и служить в армии будут только роботы. А укропы будут сидеть дома на безусловном базовом доходе и заниматься образованием, недвижимостью, хобби, сексом. :oops: Тогда демография и номализуется. 8)


гагага.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Одессе с арендой грусть печаль(
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