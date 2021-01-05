Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает. https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047 Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам. "..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.." #шожэтотакое
sequence написав:вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает. https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047 Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам. "..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.." #шожэтотакое
Твоя друг отвечает за производство, согласно прошлой легенде. А оно обвалилось на треть.
sequence написав:вообще, если судить по автопродажам, то в декабре было зубожиння, сей факт главный статист форума почему-то скрывает. https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48047 Моя друг с Еврокара получил рекордный бонус по итогам года, назло вестникам Госкомстата. Об этом я писал еще в октябре - в недавнем разговоре мне он сообщил, что как раз в декабре были отгрузки дилерам по осенним предзаказам. "..Более того, это максимальный объем продаж за месяц за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали лишь в феврале 2014 года.." #шожэтотакое
По легенде в зубожилой стране некие корпорации закупают в корпоративные парки РАВ4 и это считается норм - удивляться нечему. Но при этом все "сворачивается и умирает".
Схоже, що є навіть не два, а три Києва: 1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму. Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН 2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН. 3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Схоже, що є навіть не два, а три Києва: 1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму. Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН 2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН. 3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???
і вони не мають однакових тенденцій? тобто по держстату росте, в реюса падає, а в понаїхів стоїть? чи таки є кореляція?