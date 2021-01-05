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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6200620162026203

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51

  Frant написав:.. три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???

ИМХО, первый и третий Киев весьма схожи. Но оттуда берутся люди, проживающие пяток-другой лет в условиях "лофта во всем", но покупающие затем такое же гомно, зато своЙО.
Где то вы потеряли 4й Киев, в котором живут в общем то обычные люди, последовательно удовлетворяющие (или не удовлетворяющие) свои потребности в квадратных метрах, но не питающиеся овсянкой на завтрак, обед и ужин.
Уж не знаю, кого назвать хедлайнером такого странного Киева, но уверяю вас, такие люди есть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  sequence написав:
  Frant написав:.. три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???

ИМХО, первый и третий Киев весьма схожи. Но оттуда берутся люди, проживающие пяток-другой лет в условиях "лофта во всем", но покупающие затем такое же гомно, зато своЙО.
Где то вы потеряли 4й Киев, в котором живут в общем то обычные люди, последовательно удовлетворяющие (или не удовлетворяющие) свои потребности в квадратных метрах, но не питающиеся овсянкой на завтрак, обед и ужин.
Уж не знаю, кого назвать хедлайнером такого странного Киева, но уверяю вас, такие люди есть

брехня, нет таких людей
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:06

  Унуноктий написав:внёс аванс за красную маздочку сх 5 для жены... решил брать полный привод...

Поздравляю! Кстати, первые 3 свечки Оранжа ввели уже?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чего вдруг Оранжа разблокировали?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:16

Опередил Уня. Вокруг один Киев Бигора, хапуг казнокрадов и ворья (которое наживается на островках безопасности и оранжевых столбиках)

Через 2,5 месяца отметим год появления статистического всадника апокалипсиса и начнем уверенное движение вниз. (сделаем вид, что это не зззэд)

Ну а пока можно приобрести сданную однушку в башне ТТ за 210 куе минимум, овер 3куе за квадрат.
Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:20

  hume написав:Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
не только прохожий, но и тысячи заробитчан помахавшие киевлянам из окна самолета
Grand Touring
 
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  #<1 ... 6200620162026203
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