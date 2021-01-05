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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51
Frant написав:
.. три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???
ИМХО, первый и третий Киев весьма схожи. Но оттуда берутся люди, проживающие пяток-другой лет в условиях "лофта во всем", но покупающие затем такое же гомно, зато своЙО.
Где то вы потеряли 4й Киев, в котором живут в общем то обычные люди, последовательно удовлетворяющие (или не удовлетворяющие) свои потребности в квадратных метрах, но не питающиеся овсянкой на завтрак, обед и ужин.
Уж не знаю, кого назвать хедлайнером такого странного Киева, но уверяю вас, такие люди есть
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sequence
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53
sequence написав: Frant написав:
.. три Києва:
1) Київ люмпенів і понаїхів, робітників по найму.
Тут завжди все сумно, ЗП 200-500 дол/міс, і завжди чекають "дешевій" КРЖН
2) Київ Реус-Фейслеса. В ньому все завжди "гуд", завжди "росте %% жирів у маслі", звжди дорожай КРЖН.
3) Київ Держстата. Суцільна таємниця і маніпуляції??? Або ж тіньова укро-економіка більша за 50%???
ИМХО, первый и третий Киев весьма схожи. Но оттуда берутся люди, проживающие пяток-другой лет в условиях "лофта во всем", но покупающие затем такое же гомно, зато своЙО.
Где то вы потеряли 4й Киев, в котором живут в общем то обычные люди, последовательно удовлетворяющие (или не удовлетворяющие) свои потребности в квадратных метрах, но не питающиеся овсянкой на завтрак, обед и ужин.
Уж не знаю, кого назвать хедлайнером такого странного Киева, но уверяю вас, такие люди есть
брехня, нет таких людей
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Унуноктий
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:06
Унуноктий написав:
внёс аванс за красную маздочку сх 5 для жены... решил брать полный привод...
Поздравляю! Кстати, первые 3 свечки Оранжа ввели уже?
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BIGor
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:12
чего вдруг Оранжа разблокировали?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:16
Опередил Уня. Вокруг один Киев Бигора, хапуг казнокрадов и ворья (которое наживается на островках безопасности и оранжевых столбиках)
Через 2,5 месяца отметим год появления статистического всадника апокалипсиса и начнем уверенное движение вниз. (сделаем вид, что это не зззэд)
Ну а пока можно приобрести сданную однушку в башне ТТ за 210 куе минимум, овер 3куе за квадрат.
Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
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hume
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:20
hume написав:
Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
не только прохожий, но и тысячи заробитчан помахавшие киевлянам из окна самолета
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Grand Touring
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hume
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