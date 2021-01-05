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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6200620162026203>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:06

  Унуноктий написав:внёс аванс за красную маздочку сх 5 для жены... решил брать полный привод...

Поздравляю! Кстати, первые 3 свечки Оранжа ввели уже?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:16

Опередил Уня. Вокруг один Киев Бигора, хапуг казнокрадов и ворья (которое наживается на островках безопасности и оранжевых столбиках)

Через 2,5 месяца отметим год появления статистического всадника апокалипсиса и начнем уверенное движение вниз. (сделаем вид, что это не зззэд)

Ну а пока можно приобрести сданную однушку в башне ТТ за 210 куе минимум, овер 3куе за квадрат.
Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю посмотреть в будущее,не все конечно,а только лишь все.
Тема следующих 2-х дней
#Лучшиймєр
#Снег
#Вытекающие
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:внёс аванс за красную маздочку сх 5 для жены... решил брать полный привод...

Поздравляю! Кстати, первые 3 свечки Оранжа ввели уже?

документов нет но в моей секции уже включили отопление и делают ремонты) я весной на ремонт захожу в апреле, сейчас лень :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ну а пока можно приобрести сданную однушку в башне ТТ за 210 куе минимум, овер 3куе за квадрат.

Вместо тысячи слов
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BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:09

  BIGor написав:Вместо тысячи слов

В Украине уже во всю идет вакцинация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Вместо тысячи слов

В Украине уже во всю идет вакцинация.

Это, прекратите шутить. Я сомневаюсь, что даже до 23 года нас вакцинируют модной китайской вакциной.
Востаннє редагувалось hume в Сер 13 січ, 2021 19:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый трушный Киев - это Киев Унуноктия, который часто прибедняется, но за последний год купил 2 новых совсем недешовых авто и 2 квартиры.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:23

  airmax78 написав:Самый трушный Киев - это Киев Унуноктия, который часто прибедняется, но за последний год купил 2 новых совсем недешовых авто и 2 квартиры.

Премьер ставленик Ахметова лишил многодетные семьи льготного тарифа на электричество. Геноцид многодетных(
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:23

  hume написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Вместо тысячи слов

В Украине уже во всю идет вакцинация.

Это, прекратите шутить. Я сомневаюсь, что даже до 23 года нас вакцинируют модной китайской вакциной.

Уверен, что в частных клиниках она появится в самое ближайшее время (если уже не появилась).
airmax78
 
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