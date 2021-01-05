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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:28
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
В Украине уже во всю идет вакцинация.
Это, прекратите шутить. Я сомневаюсь, что даже до 23 года нас вакцинируют модной китайской вакциной.
Уверен, что в частных клиниках она появится в самое ближайшее время (если уже не появилась).
На OLX уже есть
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:43
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Уверен, что в частных клиниках она появится в самое ближайшее время (если уже не появилась).
На OLX уже есть
Помню, в начале коронакризиса одноразовые маски на OLX были по бросовой цене - 25 грн. штука.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:43
Вакцинироваться на олх это сильно
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hume
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:45
airmax78 написав:
Самый трушный Киев - это Киев Унуноктия, который часто прибедняется, но за последний год купил 2 новых совсем недешовых авто и 2 квартиры.
На словах так все могут купить, вот Вы Ричмонд продали на словах. А Риспект за это время поднял миллион долларов США а Лимбо приобрел апартаменты на Печерске с дворецким и прислугой.
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