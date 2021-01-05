Поздравляю! Кстати, первые 3 свечки Оранжа ввели уже?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:06
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:16
Опередил Уня. Вокруг один Киев Бигора, хапуг казнокрадов и ворья (которое наживается на островках безопасности и оранжевых столбиках)
Через 2,5 месяца отметим год появления статистического всадника апокалипсиса и начнем уверенное движение вниз. (сделаем вид, что это не зззэд)
Ну а пока можно приобрести сданную однушку в башне ТТ за 210 куе минимум, овер 3куе за квадрат.
Что то подсказывает, что прохожий сделал очень хорошую ставку)) Опять
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Предлагаю посмотреть в будущее,не все конечно,а только лишь все.
Тема следующих 2-х дней
#Лучшиймєр
#Снег
#Вытекающие
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34
документов нет но в моей секции уже включили отопление и делают ремонты) я весной на ремонт захожу в апреле, сейчас лень
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Самый трушный Киев - это Киев Унуноктия, который часто прибедняется, но за последний год купил 2 новых совсем недешовых авто и 2 квартиры.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:14
kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей"
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:23
Премьер ставленик Ахметова лишил многодетные семьи льготного тарифа на электричество. Геноцид многодетных(
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:45
На словах так все могут купить, вот Вы Ричмонд продали на словах. А Риспект за это время поднял миллион долларов США а Лимбо приобрел апартаменты на Печерске с дворецким и прислугой.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:58
Одно непонятно, почему такой успешный Лимбо не брал на Печерске в шоколадные годы по меньше штукаря за метр, а взял недавно по высоким ценникам.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:06
он же сумасшедший, что с него взять)
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