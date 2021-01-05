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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6201620262036204>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:10

  Унуноктий написав:
  remark написав:
  BIGor написав:а Лимбо приобрел апартаменты на Печерске с дворецким и прислугой.


Одно непонятно, почему такой успешный Лимбо не брал на Печерске в шоколадные годы по меньше штукаря за метр, а взял недавно по высоким ценникам.

он же сумасшедший, что с него взять)

Не уверен, но понты поганять любит, заметно.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:17

  Konst1988 написав:kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей" :oops:

у меня родня со времен Костерина там работает,спросил-ответили это фейк.Вспомнилась сразу Дельтабанк и былые надежды)
Недавно их обыскивали,что не впервОй конечно.Но дым без огня опытным глазом всегда видно :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:59

Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04

  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
На Герцена все батареи прикручены, хожу по квартире в футболке. Больше 2.5-3К не бывает. Площадь 125 кв.м
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:07

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?


Индивидуальный счетчик. Откуда - из тарифа :mrgreen: Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 13 січ, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:09

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
На Герцена все батареи прикручены, хожу по квартире в футболке. Больше 2.5-3К не бывает. Площадь 125 кв.м


Пока 37 и 35 грн/м2 по двум квартирам с вертикальной разводкой, в первой нет общедомового счетчика, в второй есть.
Температура меняется вместе с температурой за окном, пока 18
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:10

  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

как и прогнозировалось хлам на Минской с вертикальной разводкой он и есть хлам)

88м2 с инд счетчиком при +22 в квартире за декабрь 1570грн вместе с МОПами...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?


Горизонтальная и собственный счетчик. Откуда - из тарифа :mrgreen: Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?
Квартира 70х - 21грн за м.кв. Есть домовой счётчик+9.94 за обслуживание в квартал. Киев. Днепровский р-н.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?


Горизонтальная и собственный счетчик. Откуда - из тарифа :mrgreen: Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?


что то у вас не то. Специально сходил посмотрел--у меня за весь период ( в моем доме отопления включили в одном из первых в киеве) по сегодняшний день- 3 гигакалории. ПО чем тамм гигалория? по 1600? так это у меня за весь сезон октябрь-ноябрь-декабрь и половину января. У меня 122м2 площадь и половина окон панорамные
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:17

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...

Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.


Влад, не обижайтесь, но вы рассуждаете о вопросе, в котором не разбираетесь. Какие нафик силы и энергию? Картоху сажать да свиней держать? Так это не о доме а о мини фермерстве. Чем там жить и уделять время? Я за 15 лет ни одного краника или розетки не менял(Хроме и Легранд если шо). Не нравится трава и деревья на участке-сделайте басик и заложите остаток гранитной шашкой. В чём проблемы? Такое впечатление, что некоторых местных кто то насильно заставляет бросить свой муравейник и переехать в глухомань полесья. Хотя и там для ценителей найдутся свои плюсы. А для трудоголиков вообще раздолье-давал ведь ссылку на фотки Водяного Запорожской обл. Работай (и зарабатывай) хоть до усрачки. Какие то комплексы блин.
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