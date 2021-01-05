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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:10
Унуноктий написав: remark написав: BIGor написав:
а Лимбо приобрел апартаменты на Печерске с дворецким и прислугой.
Одно непонятно, почему такой успешный Лимбо не брал на Печерске в шоколадные годы по меньше штукаря за метр, а взял недавно по высоким ценникам.
он же сумасшедший, что с него взять)
Не уверен, но понты поганять любит, заметно.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 20:59
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04
zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
На Герцена все батареи прикручены, хожу по квартире в футболке. Больше 2.5-3К не бывает. Площадь 125 кв.м
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:07
airmax78 написав: zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
Индивидуальный счетчик. Откуда - из тарифа
Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 13 січ, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:09
airmax78 написав: zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
На Герцена все батареи прикручены, хожу по квартире в футболке. Больше 2.5-3К не бывает. Площадь 125 кв.м
Пока 37 и 35 грн/м2 по двум квартирам с вертикальной разводкой, в первой нет общедомового счетчика, в второй есть.
Температура меняется вместе с температурой за окном, пока 18
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:10
zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
как и прогнозировалось хлам на Минской с вертикальной разводкой он и есть хлам)
88м2 с инд счетчиком при +22 в квартире за декабрь 1570грн вместе с МОПами...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:11
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
Горизонтальная и собственный счетчик. Откуда - из тарифа
Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?
Квартира 70х - 21грн за м.кв. Есть домовой счётчик+9.94 за обслуживание в квартал. Киев. Днепровский р-н.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:12
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат
PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов
Вертикальная разводка? Отсутствует счетчик? Откуда такие цифры?
Горизонтальная и собственный счетчик. Откуда - из тарифа
Поэтому и спрашиваю - ты уже видел декабрь, или споришь исходя из платежек прошлого отопительного периода?
что то у вас не то. Специально сходил посмотрел--у меня за весь период ( в моем доме отопления включили в одном из первых в киеве) по сегодняшний день- 3 гигакалории. ПО чем тамм гигалория? по 1600? так это у меня за весь сезон октябрь-ноябрь-декабрь и половину января. У меня 122м2 площадь и половина окон панорамные
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:17
Vlad442 написав: Sidus написав:
Какая глупость, работать надо не много и интенсивно, а с умом...
Частный дом это стиль жизни. Он берет на себя много сил и энергии. Дом для того чтобы жить им и уделять ему время. Тогда сил и времени на работать не остается. Это процесс, а не здание плюс участок.
Можно, конечно, нанять садовников, завхозов и жить в частном доме как в квартире, сосредоточившись на работе, но это будет бессмысленной тратой денег. Дом не для трудоголика. Либо работа, либо специфический уклад постзарабатывательной жизни.
Влад, не обижайтесь, но вы рассуждаете о вопросе, в котором не разбираетесь. Какие нафик силы и энергию? Картоху сажать да свиней держать? Так это не о доме а о мини фермерстве. Чем там жить и уделять время? Я за 15 лет ни одного краника или розетки не менял(Хроме и Легранд если шо). Не нравится трава и деревья на участке-сделайте басик и заложите остаток гранитной шашкой. В чём проблемы? Такое впечатление, что некоторых местных кто то насильно заставляет бросить свой муравейник и переехать в глухомань полесья. Хотя и там для ценителей найдутся свои плюсы. А для трудоголиков вообще раздолье-давал ведь ссылку на фотки Водяного Запорожской обл. Работай (и зарабатывай) хоть до усрачки. Какие то комплексы блин.
Спросите у Прохожего, много он в своём доме стахановца изображает.
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