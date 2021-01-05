RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6203620462056206>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:37

За отопление 34 м на Оболони в старом фонде в ноябре 870 грн. В декабре 1170 грн. В квартире тепло.
Елена8
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:39

  zРадио написав:
  Жека79 написав:
что то у вас не то. Специально сходил посмотрел--у меня за весь период ( в моем доме отопления включили в одном из первых в киеве) по сегодняшний день- 3 гигакалории. ПО чем тамм гигалория? по 1600? так это у меня за весь сезон октябрь-ноябрь-декабрь и половину января. У меня 122м2 площадь и половина окон панорамные


Я вижу только инвойс - там нет разбивки суммы на объем * цену. По крайней мере на портмоне, где я плачу. Квитанция будет на днях - отпишусь. А счетчик буду фотографировать, раньше я туда даже не заглядывал, доверяя ЖЕКу

пенс?
кабинет в Киевтеплоенерго сложно юзать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12028
З нами з: 05.06.13
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:41

  Елена8 написав:
  Konst1988 написав:kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей" :oops:

Не фейк

таки фейк
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12028
З нами з: 05.06.13
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Зимой живу в квартире, летом в доме.
Тот стиль жизни, которые вы описали, это закапывание денег - содержать дом, а пользоваться им как квартирой. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума

согласен,плюсанул.В доме надо жить.А зимой в городе проще пребывать так как за отопление городской платить то всё равно надо,но скоро запахнет весной))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кабинет в Киевтеплоенерго сложно юзать?
он левобережный еврореконструктор :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:51

  zРадио написав:Кто уже видел инвойсы за декабрь по отоплению? У меня 6100 грн, т.е. около 60 грн за м2. С января будет еще минимум +20%, или >72 грн за м2. Лордам - приготовиться к предложениям арендодателей делить расходы пополам. Денег у бедолаг больше не прибавляется, судя по динамике зарплат

PS: предвосхищая вопросы о температуре в квартире - в районе 18 градусов

Есть одна двушка 70 кв с вертикальной разводкой отопления, счёт за декабрь пришел 1200 грн. Осбб
Есть пример пары квартир (обе около 100 кв м) в новых домах оборудованных счётчиками на тепло, счета в районе 2 кгрн в одной и 2,2 кгрн в другой.
Востаннє редагувалось hume в Сер 13 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 7118
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:51

  Vlad442 написав:
  Мизантрóп написав:Совкошлаки 3ком 60-70 метров по 2100-2200 вертикалка.

Это в Киеве Ахметов так бесчинствует?


Ринат всегда по правилам© То боксёр,при КМДА КП Теплоэнерго, Шевченковский,центр.УК,не ЖБК,в ЖБК там же трохи экономнее,вентиль в подвале крутит дворник по погоде.
Однушки вертикального совкошлака в Святошинском и Дарницком в пропорции те же яйца
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:15

Прочитал множество откликов по стоимости отопления в декабре - показательный пример, насколько личный опыт может отличаться от "рынка", быть на него непохожим и формировать неверные выводы, не правда ли? Спасибо всем отписавшимся (кроме одной гадкой злопыхающей личности)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9051
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 3932 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:личный опыт может отличаться от "рынка", быть на него непохожим и формировать неверные выводы
тоже наблюдаю.Взять ту же стату: она средняя и считай потолочная байда.Факторы локации,возраста,качества,планировки,УК и т.д. это важные факторы в формировании цены
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:27

zРадио
пешиТЕ исчо, 3й в компании с окулиардным оборотом, больше графиков и диаграмм, реально смешно)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12028
З нами з: 05.06.13
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6203620462056206>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19703 3339587
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 16:31
hume
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20653
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (905)
13.01.2021 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.