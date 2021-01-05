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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:37
За отопление 34 м на Оболони в старом фонде в ноябре 870 грн. В декабре 1170 грн. В квартире тепло.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:39
пенс?
кабинет в Киевтеплоенерго сложно юзать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:41
таки фейк
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
согласен,плюсанул.В доме надо жить.А зимой в городе проще пребывать так как за отопление городской платить то всё равно надо,но скоро запахнет весной))
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:51
Есть одна двушка 70 кв с вертикальной разводкой отопления, счёт за декабрь пришел 1200 грн. Осбб
Есть пример пары квартир (обе около 100 кв м) в новых домах оборудованных счётчиками на тепло, счета в районе 2 кгрн в одной и 2,2 кгрн в другой.
Востаннє редагувалось hume в Сер 13 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:51
Ринат всегда по правилам© То боксёр,при КМДА КП Теплоэнерго, Шевченковский,центр.УК,не ЖБК,в ЖБК там же трохи экономнее,вентиль в подвале крутит дворник по погоде.
Однушки вертикального совкошлака в Святошинском и Дарницком в пропорции те же яйца
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:15
Прочитал множество откликов по стоимости отопления в декабре - показательный пример, насколько личный опыт может отличаться от "рынка", быть на него непохожим и формировать неверные выводы, не правда ли? Спасибо всем отписавшимся (кроме одной гадкой злопыхающей личности)
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:27
zРадио
пешиТЕ исчо, 3й в компании с окулиардным оборотом, больше графиков и диаграмм, реально смешно)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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