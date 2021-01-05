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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6203620462056206

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39

Днепр, панелька где-то начала 80-х. Ноябрь - 8.47 грн/кв. м, декабрь - 16.19 грн/кв. м. Вертикалка со счётчиком на 4 подъезда, 9-этажка.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:41

  Прохожий написав:zРадио
пешиТЕ исчо, 3й в компании с окулиардным оборотом, больше графиков и диаграмм, реально смешно)))

Людина бореться з шаромигами і рилами - як може)))
Справа Захара_ - живе, цвіте і пахне!

Більшість публіки на форумі - представники Києва Фейслеса-Реуса.
Графікам, діаграмам, держстату і work.ua - вони не вірять.


Цікаво - через 9-12 місяців ціни КРЖН - просядуть чи ні?
Хоча би на 10%?

Поки що незрозуміло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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