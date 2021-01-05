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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Днепр, панелька где-то начала 80-х. Ноябрь - 8.47 грн/кв. м, декабрь - 16.19 грн/кв. м. Вертикалка со счётчиком на 4 подъезда, 9-этажка.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:41
Людина бореться з шаромигами і рилами - як може)))
Справа Захара_ - живе, цвіте і пахне!
Більшість публіки на форумі - представники Києва Фейслеса-Реуса.
Графікам, діаграмам, держстату і work.ua - вони не вірять.
Цікаво - через 9-12 місяців ціни КРЖН - просядуть чи ні?
Хоча би на 10%?
Поки що незрозуміло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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