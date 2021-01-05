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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6203620462056206

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 95
1. Зросли більш, як на 30%
27%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37

  jay2004 написав:
  Proofy написав:
  jay2004 написав:
Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).

А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам? :?


Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?

более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
глянул в кабину- тариф в ночь 0,84 грн.-ДОРОГО! :D Зображення


Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
drevlyanin
 
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