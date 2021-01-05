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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Днепр, панелька где-то начала 80-х. Ноябрь - 8.47 грн/кв. м, декабрь - 16.19 грн/кв. м. Вертикалка со счётчиком на 4 подъезда, 9-этажка. Температура от 21 до 22 градусов.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 13 січ, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16
Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45
Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50
Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
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