jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16
Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45
Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50
Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
Додано: Чет 14 січ, 2021 07:22
А що в країні робиться?
Є два різних Києва - Київ найманих працівників і Київ публіки,яка отримує роялті. Ці два Києва між собою ніяк не перехрещуються.
Ви в якому живете?
Більшість публіки тут - з Києва Реуса-Фейслеса, в якому завжди "росте процент жирів у маслі". Який не вірить в дикий демографічний мінус цієї території і медіанну ЗП по країні 400 Дол/міс на руки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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