jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16
Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45
Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50
Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:29
О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.
Насчёт зарплаты - в Киеве она хотя бы есть и больше чем 400$, потому что 400 - это медианный по стране. А сидя в условном Кривом Роге и 400$ заработать невозможно.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:32
Шуточки шуточками, а у меня, в чате нового дома три года назад один из первых вопросов был "как получить субсидию", позже узнал, что проживают (дети купили?) несколько семей пенсионеров, которым дороговато платить придомовую по 6 грн, мол, где-то точно знают дома, где комуналь по 5,5.
И смех и грех
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:41
Помиляєтесь.
Вже не росте, ні.
Укро-провінція - порожня.
Люди - або вимерли, або не народились, або виїхали в Польщу і далі.
Немає на чому Києву рости.
Араби і китайці сюди не поїдуть, не стануть працювати за 200-300 дол/міс.
"С начала 2020 г. года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:42
sequence
Що цікаво.
Більшість публіки тут - хвалькуваті перці з Києва, в якому "все завжди гуд" .
Люди хваляться, що скуповують квартири стояками, мають по три нових машини у сім'ї, літають відпочивати на Лазурний берег у Францію.
А тут - раз! І піднялись ціни на електроенергію. І субсидії порізали. І маємо на гілці суцільний плач і жалобу - це ж треба платити на 80-2400 грн більше щомісяця!
Тобто для цього хвалькуватого Києва 100 дол/міс - великі гроші, чорт забирай!
Прикольно)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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