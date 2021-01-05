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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6203620462056206

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37

  jay2004 написав:
  Proofy написав:
  jay2004 написав:
Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).

А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам? :?


Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?

более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
глянул в кабину- тариф в ночь 0,84 грн.-ДОРОГО! :D Зображення


Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45

  Proofy написав:более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50

  Konst1988 написав:"Бабу не проведешь!Она сердцем видит"
Парюсь,шкурный интерес,сестра влошилась...Если не сложно,обоснуйте пожалуйста,почему НЕ фейк

Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:29

  Frant написав:А що в країні робиться?
Є два різних Києва - Київ найманих працівників і Київ публіки,яка отримує роялті. Ці два Києва між собою ніяк не перехрещуються.
Ви в якому живете?
Більшість публіки тут - з Києва Реуса-Фейслеса, в якому завжди "росте процент жирів у маслі". Який не вірить в дикий демографічний мінус цієї території і медіанну ЗП по країні 400 Дол/міс на руки.

О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.
Насчёт зарплаты - в Киеве она хотя бы есть и больше чем 400$, потому что 400 - это медианный по стране. А сидя в условном Кривом Роге и 400$ заработать невозможно.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:32

  Frant написав:.. І субсидії порізали. ..

Шуточки шуточками, а у меня, в чате нового дома три года назад один из первых вопросов был "как получить субсидию", позже узнал, что проживают (дети купили?) несколько семей пенсионеров, которым дороговато платить придомовую по 6 грн, мол, где-то точно знают дома, где комуналь по 5,5.
И смех и грех
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:41

  Елена8 написав:О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.

Помиляєтесь.
Вже не росте, ні.

Укро-провінція - порожня.
Люди - або вимерли, або не народились, або виїхали в Польщу і далі.

Немає на чому Києву рости.
Араби і китайці сюди не поїдуть, не стануть працювати за 200-300 дол/міс.

"С начала 2020 г. года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек"

https://kievvlast.com.ua/news/s-nachala ... h-chelovek
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:42

sequence
Що цікаво.
Більшість публіки тут - хвалькуваті перці з Києва, в якому "все завжди гуд" .

Люди хваляться, що скуповують квартири стояками, мають по три нових машини у сім'ї, літають відпочивати на Лазурний берег у Францію.

А тут - раз! І піднялись ціни на електроенергію. І субсидії порізали. І маємо на гілці суцільний плач і жалобу - це ж треба платити на 80-2400 грн більше щомісяця!
Тобто для цього хвалькуватого Києва 100 дол/міс - великі гроші, чорт забирай! :mrgreen:
Прикольно)))
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