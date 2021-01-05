Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39

Елена8 написав: Konst1988 написав: "Бабу не проведешь!Она сердцем видит"

Парюсь,шкурный интерес,сестра влошилась...Если не сложно,обоснуйте пожалуйста,почему НЕ фейк "Бабу не проведешь!Она сердцем видит"Парюсь,шкурный интерес,сестра влошилась...Если не сложно,обоснуйте пожалуйста,почему НЕ фейк

Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться. Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.

Почитал Вайбер.Новость появляется на нонейм ресурсах и в виде постов в ФБ. Потом она появляется в платной рекламе Гугла, потом ее подхватывают некоторые интернет издания. Параллельно распространяются слухи. Очень похоже на заказную информатаку - зачем платить деньги за рекламу этой информации?В данный момент Столица плотно работает над меморандумом с активом инвесторов - идут торги, берет под контроль ФФБ - на этой неделе суд сменил управителя на Эврике. Ранее на Патриотике. Проводятся консультации с бывшими подрядчиками Аркады, руководством ДБК-3, который законсервирован после того как Аркада перестала оплачивать панели.Патриотики на озерах не будет, будет совсем новый проект от Столицы на этой земле. Тем, кто купил квартиры, предлагают меняться на Патриотику или Эврику.