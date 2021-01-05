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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6204620562066207>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37

  jay2004 написав:
  Proofy написав:
  jay2004 написав:
Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).

А зачем в зажопье таком было брать и по таким ценам? :?


Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?

более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:а електрикою, якраз добре було би при нічному тарифу гріти нагрівачами накопичувального типу.
глянул в кабину- тариф в ночь 0,84 грн.-ДОРОГО! :D Зображення


Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45

  Proofy написав:более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50

  Konst1988 написав:"Бабу не проведешь!Она сердцем видит"
Парюсь,шкурный интерес,сестра влошилась...Если не сложно,обоснуйте пожалуйста,почему НЕ фейк

Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:29

  Frant написав:А що в країні робиться?
Є два різних Києва - Київ найманих працівників і Київ публіки,яка отримує роялті. Ці два Києва між собою ніяк не перехрещуються.
Ви в якому живете?
Більшість публіки тут - з Києва Реуса-Фейслеса, в якому завжди "росте процент жирів у маслі". Який не вірить в дикий демографічний мінус цієї території і медіанну ЗП по країні 400 Дол/міс на руки.

О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.
Насчёт зарплаты - в Киеве она хотя бы есть и больше чем 400$, потому что 400 - это медианный по стране. А сидя в условном Кривом Роге и 400$ заработать невозможно.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:32

  Frant написав:.. І субсидії порізали. ..

Шуточки шуточками, а у меня, в чате нового дома три года назад один из первых вопросов был "как получить субсидию", позже узнал, что проживают (дети купили?) несколько семей пенсионеров, которым дороговато платить придомовую по 6 грн, мол, где-то точно знают дома, где комуналь по 5,5.
И смех и грех
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:06

  Елена8 написав:
  Frant написав:А що в країні робиться?
Є два різних Києва - Київ найманих працівників і Київ публіки,яка отримує роялті. Ці два Києва між собою ніяк не перехрещуються.
Ви в якому живете?
Більшість публіки тут - з Києва Реуса-Фейслеса, в якому завжди "росте процент жирів у маслі". Який не вірить в дикий демографічний мінус цієї території і медіанну ЗП по країні 400 Дол/міс на руки.

О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.
Насчёт зарплаты - в Киеве она хотя бы есть и больше чем 400$, потому что 400 - это медианный по стране. А сидя в условном Кривом Роге и 400$ заработать невозможно.

Откуда такие данные?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:28

  Proofy написав:[
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Если учитывать, что речь об экономе, то обязательное наличие возле дома метро. В свитло парке с этим проблема. Идти придется минут 15-20 вдоль очень не дружелюбной магистрали
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39

  Елена8 написав:
  Konst1988 написав:"Бабу не проведешь!Она сердцем видит"
Парюсь,шкурный интерес,сестра влошилась...Если не сложно,обоснуйте пожалуйста,почему НЕ фейк

Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.

Почитал Вайбер.
Новость появляется на нонейм ресурсах и в виде постов в ФБ. Потом она появляется в платной рекламе Гугла, потом ее подхватывают некоторые интернет издания. Параллельно распространяются слухи. Очень похоже на заказную информатаку - зачем платить деньги за рекламу этой информации?
В данный момент Столица плотно работает над меморандумом с активом инвесторов - идут торги, берет под контроль ФФБ - на этой неделе суд сменил управителя на Эврике. Ранее на Патриотике. Проводятся консультации с бывшими подрядчиками Аркады, руководством ДБК-3, который законсервирован после того как Аркада перестала оплачивать панели.
Патриотики на озерах не будет, будет совсем новый проект от Столицы на этой земле. Тем, кто купил квартиры, предлагают меняться на Патриотику или Эврику.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48

  hume написав:
  Proofy написав:[
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Если учитывать, что речь об экономе, то обязательное наличие возле дома метро. В свитло парке с этим проблема. Идти придется минут 15-20 вдоль очень не дружелюбной магистрали

Там вообще будет беда-печаль со всем на свете.
Подъезд к домам только через кружение по весьма грязной развязке на Выдубичах.
Школ, детсадов, поликлиник в ближайшие лет пять не предвидится, дальше возможно появятся частные с прайсом овер 10 тыс грн в мес.
Со стоянками будет полная Ж.
Первые очереди будут еще лет десять+ жить фактически на стройке, да и проезд бетономешалок пойдет только через них - по другому никак.
Глядя на маркетинговую политику ФутурыХаты буквально во всем, нужно понимать, что из эконома там только качество строительства останется. По всему остальному будут выжимать из влезших туда наивных хомячков как за бизнес-класс
antey1969
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