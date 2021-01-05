jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 00:16
Ну как посмотреть: газ около 10-11 грн. с транспортировкой, из куба получаем 9-9,5 кВт тепла. Выходит дороже ночного тарифа эл. Но это пока... Были бы тепловые насосы подешевле и по долговечнее...Мечты-мечты.
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45
Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:50
Услышала от знакомой, работающей в строительной компании, что ходят такие слухи о столице и интеграле. Слухи есть, обосновать не могу- но вы же и сами видите, что в стране твориться.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:29
О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.
Насчёт зарплаты - в Киеве она хотя бы есть и больше чем 400$, потому что 400 - это медианный по стране. А сидя в условном Кривом Роге и 400$ заработать невозможно.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:32
Шуточки шуточками, а у меня, в чате нового дома три года назад один из первых вопросов был "как получить субсидию", позже узнал, что проживают (дети купили?) несколько семей пенсионеров, которым дороговато платить придомовую по 6 грн, мол, где-то точно знают дома, где комуналь по 5,5.
И смех и грех
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:06
Откуда такие данные?
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:28
Если учитывать, что речь об экономе, то обязательное наличие возле дома метро. В свитло парке с этим проблема. Идти придется минут 15-20 вдоль очень не дружелюбной магистрали
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39
Почитал Вайбер.
Новость появляется на нонейм ресурсах и в виде постов в ФБ. Потом она появляется в платной рекламе Гугла, потом ее подхватывают некоторые интернет издания. Параллельно распространяются слухи. Очень похоже на заказную информатаку - зачем платить деньги за рекламу этой информации?
В данный момент Столица плотно работает над меморандумом с активом инвесторов - идут торги, берет под контроль ФФБ - на этой неделе суд сменил управителя на Эврике. Ранее на Патриотике. Проводятся консультации с бывшими подрядчиками Аркады, руководством ДБК-3, который законсервирован после того как Аркада перестала оплачивать панели.
Патриотики на озерах не будет, будет совсем новый проект от Столицы на этой земле. Тем, кто купил квартиры, предлагают меняться на Патриотику или Эврику.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48
Там вообще будет беда-печаль со всем на свете.
Подъезд к домам только через кружение по весьма грязной развязке на Выдубичах.
Школ, детсадов, поликлиник в ближайшие лет пять не предвидится, дальше возможно появятся частные с прайсом овер 10 тыс грн в мес.
Со стоянками будет полная Ж.
Первые очереди будут еще лет десять+ жить фактически на стройке, да и проезд бетономешалок пойдет только через них - по другому никак.
Глядя на маркетинговую политику ФутурыХаты буквально во всем, нужно понимать, что из эконома там только качество строительства останется. По всему остальному будут выжимать из влезших туда наивных хомячков как за бизнес-класс
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