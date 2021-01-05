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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6205620662076208>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:50

  hume написав:К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.


Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.
Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.
А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:07

Vlad442 Спасибо,Влад 442 за то,что ответили.Все,что вы написали очень похоже на правду,сам так думал,но стремно все равно..
Пойду немного успокою сестру,а то она уже все успокоительные в доме выпила :? и уже в центральный офис СГ ехать собралась на разборки :lol:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:22

Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:28

  jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?


Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45

  Konst1988 написав:Vlad442 Спасибо,Влад 442 за то,что ответили.Все,что вы написали очень похоже на правду,сам так думал,но стремно все равно..
Пойду немного успокою сестру,а то она уже все успокоительные в доме выпила :? и уже в центральный офис СГ ехать собралась на разборки :lol:

Зачем она покупала котлован, если так это воспринимает?
Неужели она не оценивала риски и не понимала, что вложения в стройку это всегда риски, а более дешевая цена это премия за риск, а не за ожидание?

Пусть срочно переуступает и покупает готовое, а то успокоительных может не хватить. Стройка дело долгое и с неопределенным финалом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:50

Vlad442

Женщина..Была в гостях у друзей в Варшавском,впечатлилась :roll: Говорил ей: бери гостинку на Оболони возле метро,по деньгам примерно тоже самое выходит,зато без этого геммора и рисков,нет настояла на своем.Все равно спасибо,что делитесь мыслями,давно читаю этот форум написать решил только сейчас,так как инфы больше черпнуть негде. :D :!:

Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:57

  drevlyanin написав:
  jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?


Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.


Есть такое дело :( . Покупал как раз перед "приморозкой".
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:26

  jay2004 написав:[

Есть такое дело :( . Покупал как раз перед "приморозкой".

Зато на палаце строят шо дурные.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:32

  drevlyanin написав:
  hume написав:К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.


Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.
Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.
А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос.

Нужно не забывать, что это однушка, а не частный дом. Дверь редко в спальню закрывается при одном или двух проживающих. Как то писал, что мониторил однушки в новостройках Польши. Большинство однушек до 40 квадратов со спальней 10, но кухней-гостинной до 20.

Кухня 12 метров подходит только для принятия пищи, а органично разместить диван с кроватью в одной комнате не всегда получается. Даже если она 20 метров. А все больше арендаторов требует комфорт, чтоб были кровать и диван.
ПС
У меня сейчас одна из спален 13,7.(Сержик бы не одобрил) При высоте 2,7. Вроде пока жив, голова с утра не болит. А при трёхметровый потолках объем плюс минус одинаковый
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Konst1988 написав:Думаете все таки стоит избавиться от В+?

Я ничего не знаю про этот комплекс, да по большому счету и про этого застройщика. Я знаю, что есть люди с таким типом психики, которым не стоит играть в рулетку с котлованами. Если она пьет таблетки из-за фейковой новости, то значит это не ее, она не понимала на что шла и не готова с улыбкой все потерять.
Когда мою стройку заморозили, я совершенно не расстроился - издержки инвестирования. Минус в бухгалтерии, не более.
Vlad442
 
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