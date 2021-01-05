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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:50
hume написав:
К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.
Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.
Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.
А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос.
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drevlyanin
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:07
Vlad442
Спасибо,Влад 442 за то,что ответили.Все,что вы написали очень похоже на правду,сам так думал,но стремно все равно..
Пойду немного успокою сестру,а то она уже все успокоительные в доме выпила
и уже в центральный офис СГ ехать собралась на разборки
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Konst1988
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:22
Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
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Vlad442
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:28
jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.
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drevlyanin
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45
Konst1988 написав:Vlad442
Спасибо,Влад 442 за то,что ответили.Все,что вы написали очень похоже на правду,сам так думал,но стремно все равно..
Пойду немного успокою сестру,а то она уже все успокоительные в доме выпила
и уже в центральный офис СГ ехать собралась на разборки
Зачем она покупала котлован, если так это воспринимает?
Неужели она не оценивала риски и не понимала, что вложения в стройку это всегда риски, а более дешевая цена это премия за риск, а не за ожидание?
Пусть срочно переуступает и покупает готовое, а то успокоительных может не хватить. Стройка дело долгое и с неопределенным финалом.
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Vlad442
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:50
Vlad442
Женщина..Была в гостях у друзей в Варшавском,впечатлилась
Говорил ей: бери гостинку на Оболони возле метро,по деньгам примерно тоже самое выходит,зато без этого геммора и рисков,нет настояла на своем.Все равно спасибо,что делитесь мыслями,давно читаю этот форум написать решил только сейчас,так как инфы больше черпнуть негде.
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
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Konst1988
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:57
drevlyanin написав: jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.
Есть такое дело
. Покупал как раз перед "приморозкой".
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jay2004
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:26
jay2004 написав:
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Есть такое дело
. Покупал как раз перед "приморозкой".
Зато на палаце строят шо дурные.
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hume
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:32
drevlyanin написав: hume написав:
К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.
Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.
Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.
А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос.
Нужно не забывать, что это однушка, а не частный дом. Дверь редко в спальню закрывается при одном или двух проживающих. Как то писал, что мониторил однушки в новостройках Польши. Большинство однушек до 40 квадратов со спальней 10, но кухней-гостинной до 20.
Кухня 12 метров подходит только для принятия пищи, а органично разместить диван с кроватью в одной комнате не всегда получается. Даже если она 20 метров. А все больше арендаторов требует комфорт, чтоб были кровать и диван.
ПС
У меня сейчас одна из спален 13,7.(Сержик бы не одобрил) При высоте 2,7. Вроде пока жив, голова с утра не болит. А при трёхметровый потолках объем плюс минус одинаковый
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:43
Konst1988 написав:
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Я ничего не знаю про этот комплекс, да по большому счету и про этого застройщика. Я знаю, что есть люди с таким типом психики, которым не стоит играть в рулетку с котлованами. Если она пьет таблетки из-за фейковой новости, то значит это не ее, она не понимала на что шла и не готова с улыбкой все потерять.
Когда мою стройку заморозили, я совершенно не расстроился - издержки инвестирования. Минус в бухгалтерии, не более.
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Vlad442
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